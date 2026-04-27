Neuquén: abren planta de alimentos y logística en Centenario para abastecer el crecimiento de Vaca Muerta

La instalación, que opera bajo la marca GL Support Sitios Remotos, está diseñada para abastecer principalmente a clientes en Neuquén, Río Negro y Chubut, regiones atravesadas por el dinamismo de Vaca Muerta.

Con foco en Vaca Muerta, la nueva instalación de GL Support Sitios Remotos podrá producir hasta 12.000 viandas diarias y duplicar su capacidad en la región.

Grupo L dio un nuevo paso en su estrategia de expansión con la inauguración de una planta de elaboración de alimentos y centro de distribución en Centenario, una inversión superior a los $2.200 millones que apunta a fortalecer su presencia en el segmento de servicios para sitios remotos, en plena expansión de la actividad energética y minera.

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La instalación, que opera bajo la marca GL Support Sitios Remotos , está diseñada para abastecer principalmente a clientes en Neuquén, Río Negro y Chubut, regiones atravesadas por el dinamismo de Vaca Muerta.

Con una superficie de 1.200 m², la planta inicia operaciones con una capacidad de producción de 6.000 viandas diarias, con proyección de escalar a 12.000 mediante tres turnos de trabajo, lo que permitirá duplicar la capacidad operativa de la compañía en la zona.

La planta incorpora laboratorio, escuela de gastronomía y servicios integrales para operaciones en sitios remotos, en línea con la creciente demanda del sector oil & gas.

Además de la cocina industrial, el complejo incorpora un laboratorio propio para control de calidad y desarrollo de nuevos productos, una escuela de gastronomía, lavandería y oficinas administrativas, consolidando un esquema integral que combina producción, logística y soporte operativo.

El proyecto también tendrá impacto en el empleo local: se prevé la creación de unos 90 puestos de trabajo en el mediano plazo, junto con el fortalecimiento de proveedores pymes y productores regionales que se integran a la cadena de abastecimiento.

Grupo L Planta Centenario Neuquén GL Support Sitios Remotos Nueva base operativa en la Patagonia: Grupo L invirtió más de $2.200 millones para inaugurar en Centenario una planta que abastecerá a la industria energética y minera.

“El objetivo es integrar producción y logística en un mismo punto, reduciendo tiempos y mejorando la eficiencia en una región donde la demanda crece de forma sostenida”, explicó Sebastián Lusardi. Y agregó: “No se trata solo de alimentación, sino de llevar estándares de hospitality a contextos exigentes, donde la experiencia del usuario impacta directamente en el bienestar y la productividad”.

Grupo L Planta Centenario Neuquén GL Support Sitios Remotos El proyecto generará empleo local y fortalecerá la red de proveedores regionales, consolidando la expansión de Grupo L en el sur del país.

En la Patagonia, GL Support Sitios Remotos ya trabaja con 14 clientes distribuidos en Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, brindando servicios integrales que incluyen facilities, alimentación, hotelería en campamentos, limpieza, mantenimiento y operación de infraestructura para minería y oil & gas. Según Lusardi, la nueva planta permitirá “anticiparse a la complejidad logística, reducir riesgos y garantizar la continuidad en operaciones que no pueden detenerse”.

La apertura en Centenario se inscribe en un plan de crecimiento sostenido de Grupo L, impulsado por la expansión del sector energético. La compañía proyecta seguir ampliando su capacidad operativa, incorporar tecnología y desarrollar nuevos centros logísticos en puntos estratégicos del país.

Grupo L Planta Centenario Neuquén GL Support Sitios Remotos GL Support Sitios Remotos, tiene presencia en 32 sitios distribuidos en distintas regiones.

De capitales 100% nacionales, Grupo L opera en 15 provincias argentinas, cuenta con más de 7.000 colaboradores y brinda servicios a más de 500 clientes.

A través de su unidad GL Support Sitios Remotos, tiene presencia en 32 sitios distribuidos en distintas regiones, atendiendo a industrias como minería, petróleo, gas y construcción, tanto en operaciones onshore como offshore.