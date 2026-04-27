El ENARGAS aprueba una nueva reglamentación para autorizar obras de gas y cambia el esquema tras 17 años

La resolución reemplaza la normativa de 2009 e introduce criterios más cortos de evaluación, nuevos costos y un sistema digital obligatorio para las prestadoras.

La nueva reglamentación reduce de 35 a 10 años el horizonte de análisis, modifica el cálculo de costos y obliga a usar un sistema digital único para evaluar proyectos.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó una nueva reglamentación para las autorizaciones de obras de expansión de redes, en el marco del artículo 16 de la Ley 24.076, y dejó sin efecto el esquema vigente desde 2009 .

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 435/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece que las nuevas reglas regirán desde su entrada en vigencia , mientras que los trámites iniciados previamente continuarán bajo el régimen anterior.

El organismo avanzó con esta actualización tras un proceso de consulta pública en el que participaron empresas distribuidoras, subdistribuidoras y entidades del sector, cuyas observaciones fueron analizadas y parcialmente incorporadas en el texto final.

Entre los principales cambios, la nueva normativa introduce tres modificaciones centrales en el sistema de evaluación de obras . Por un lado, reduce el horizonte de análisis de 35 a 10 años, con el objetivo de reflejar el ciclo real de desarrollo de la demanda .

Además, reemplaza el esquema de costos basado en márgenes tarifarios por costos marginales reales surgidos de declaraciones juradas, que serán actualizados mediante una fórmula combinada de inflación.

ENARGAS 1200.jpg Menos plazos, nuevos costos y control digital: las claves de la reforma del gas

A su vez, se elimina el modelo de cálculo individual que realizaban las prestadoras y se establece un aplicativo web obligatorio del ENARGAS, que deberá utilizarse desde la etapa de factibilidad para homogeneizar, simplificar y transparentar el proceso en todo el país.

Según se detalla en el anexo técnico de la resolución, la actualización también incorpora criterios y aclaraciones que el organismo venía aplicando mediante notas complementarias, además de adaptar los requerimientos a herramientas tecnológicas actuales.

Resolución 435/2026 enargas boletin

La normativa se enmarca en el proceso de reorganización del sector regulatorio, luego de la creación del Enargas, que absorberá las funciones del ENARGAS y del ENRE, aunque ambos organismos mantienen sus estructuras vigentes de forma transitoria.

Por último, la resolución establece que las distribuidoras deberán notificar a las subdistribuidoras sobre los nuevos lineamientos y garantizar el acceso al sistema digital, en un plazo de cinco días hábiles.

Las claves de los cambios que aprobó ENARGAS para obras de expansión de redes

1. Se achica el horizonte de evaluación

Uno de los cambios centrales es que el análisis económico de las obras pasa de 35 a 10 años, un recorte que busca adecuar las proyecciones al ciclo real de crecimiento de la demanda.

2. Cambia cómo se calculan los costos

Se abandona el esquema basado en márgenes tarifarios y se reemplaza por costos marginales reales, surgidos de declaraciones juradas y ajustados por una fórmula combinada 50% IPC y 50% IPIM. La idea es acercar los números a costos efectivos.

3. Se termina el cálculo individual de las prestadoras

Cada distribuidora ya no hará sus propias proyecciones con modelos propios: habrá un aplicativo web obligatorio de ENARGAS para evaluar proyectos desde la etapa de factibilidad. El objetivo oficial es homogeneizar criterios y dar más transparencia.

4. Se deroga el régimen vigente desde 2009

La resolución deja sin efecto la histórica Resolución I-910/2009, que regulaba estas autorizaciones, y la reemplaza por un nuevo esquema regulatorio. Los expedientes ya iniciados seguirán, sin embargo, bajo el régimen anterior.

5. Más digitalización y menos discrecionalidad

La reforma incorpora herramientas tecnológicas que ENARGAS venía usando vía notas complementarias, ahora integradas formalmente a la norma. La apuesta es simplificar trámites y reducir diferencias de criterios entre prestadoras.

6. Nuevo esquema para distribuidoras y subdistribuidoras

Las distribuidoras deberán notificar los cambios a subdistribuidoras en cinco días hábiles y garantizar acceso al nuevo sistema digital, una pieza clave para que el esquema opere en todo el país.

7. Cambios en medio del rediseño regulatorio

La resolución se inscribe además en la reorganización del sector tras la creación del nuevo ente que absorberá funciones de ENARGAS y ENRE, aunque ambos mantienen estructuras transitorias.