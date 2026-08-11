MasterChef Celebrity: quiénes son los famosos que participarán de la nueva edición del programa

Telefe se prepara para la siguiente etapa en su programación y, con Gran Hermano Generación Dorada llegando a su fin, el reality de cocina MasterChef se encuentra ultimando detalles para una nueva edición con famosos.

A la espera de confirmaciones oficiales, Yanina Latorre compartió la lista de famosos que están en negociaciones para participar del ciclo que conduce Wanda Nara y anticipó que una expareja de la empresaria podría ser una de las figuras del programa.

En Sálvese quien pueda (América TV), Latorre reveló que la producción de Telefe tiene en mira a dos ex Gran Hermano, a diferencia de la última edición, que se caracterizó por no tener a ningún ex hermanito.

"Ellos llaman en Masterchef cerrado al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio ", reveló la Latorre. "Segunda, que acá lo hablaron los chicos cuando yo no estaba, La Tora está avanzadísima", sumó.

Además, nombró a uno de los grandes mencionados del canal, quien tomó mucha relevancia durante el Mundial 2026. " Pablito Giralt está muy avanzado. Otra que buscaron es a Dalma Maradona ", agregó.

Dalma Maradona, una de las apuntadas para participar de la nueva edición de MasterChef Celebrity. X

La lista seguiría con la hija del eterno 10 del fútbol: "A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana. Está coqueteando con el tema, pero tiene un tema de fechas. Para el inicio de Masterchef, ella no estaría y podría sumarse después, cosa que a la producción de Masterchef no le encanta", reveló.

Una de las grandes sorpresas, y alguien que ha coqueteado varias veces con la posibilidad, es la incorporación del músico de RKT, L-Gante.

Por último, se incorporaría una figura proveniente de otro canal: "Y otra que está casi como Juli Poggio, que ya arregló todo el sueldo, condiciones, pero que todavía no puso el gancho, pero ya está, la señora Edith Hermida".