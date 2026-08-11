Los fans de Harry Potter lograron desviar un cable de u$s580 millones para proteger la "tumba" del elfo

El proyecto Greenlink modificó su recorrido tras cientos de reclamos de fans que advirtieron que la obra afectaría el memorial del personaje de Harry Potter.

Freshwater West se convirtió en un destino turístico por haber sido escenario de la muerte de Dobby en las películas de Harry Potter.

Los fans de Harry Potter lograron que un proyecto eléctrico de u$s580 millones modificara su recorrido para evitar la “tumba” de Dobby , el querido elfo doméstico de la saga. El cable submarino Greenlink debía atravesar Freshwater West, en Gales, donde los seguidores dejaron durante años mensajes y tributos.

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El interconector Greenlink, valuado en u$s580 millones , conectará las redes eléctricas del Reino Unido e Irlanda mediante un cable de 201 kilómetros entre Wexford, en Irlanda, y Freshwater West, en el suroeste de Gales.

El trazado original podía afectar el memorial de Dobby , ubicado en la playa donde se filmaron las escenas de su muerte. Allí, los fanáticos dejan mensajes escritos sobre piedras como homenaje al personaje.

La situación cambió después de una entrevista de BBC News que provocó cientos de llamados de preocupación . Simon Ludlam, director ejecutivo de Etchea Energy, contó que inicialmente no entendía el motivo del reclamo. Un colega le explicó que el cable pasaría cerca de la tumba de Dobby. “ ¿Dobby, quién es Dobby? No conozco a Dobby ”, recordó Ludlam que respondió.

Incluso después de conocer la historia, siguió sorprendido: “ Yo dije: ‘Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?’ ”. Finalmente, su equipo decidió modificar el trazado para evitar completamente el memorial: “A mucha gente le puso muy feliz eso, y el proyecto ahora sigue (adelante) y Dobby está feliz”, bromeó Ludlam.

Dobby es un elfo doméstico de Harry Potter cuya muerte en la saga convirtió a Freshwater West en un sitio de homenaje para los fanáticos.

El memorial que atrae turistas

El sitio está ubicado en Pembrokeshire, un condado galés donde el turismo representa una actividad económica central. Jack Nicholas, de 20 años, promociona la región mediante videos y destacó el impacto que tiene el memorial.

“La tumba de Dobby trae turistas de todo el mundo a una de las playas más impresionantes de Pembrokeshire”, dijo a CNN. Según explicó, el lugar tiene piedras provenientes de Italia, Australia y Sudáfrica, dejadas por visitantes.

“El turismo es una de las industrias más importantes de Pembrokeshire, y todos los visitantes contribuirán a los negocios locales”, agregó.

Según el Consejo del Condado de Pembrokeshire, el turismo aporta 604 millones de libras, unos u$s815 millones, a la economía local, mientras más de seis millones de visitantes sostienen el 23% del empleo del condado.

El memorial de Dobby recibe visitantes de distintos países que dejan mensajes y piedras como homenaje al personaje.

El vínculo con Harry Potter

Sophie Pearce, bloguera de viajes galesa, visitó Freshwater West durante la pandemia y quedó fascinada con el lugar. “Freshwater West es una playa mágica y remota”, comentó.

Pearce explicó que las piedras pintadas con mensajes para Dobby forman parte del atractivo del sitio. “La tumba de Dobby es un lugar agridulce para visitar para los Potterheads, ya que es donde pasó sus últimos momentos heroicos entre amigos”, señaló. “Sería una pena destruirla”, agregó.

La muerte del personaje ocurrió en Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1, estrenada en noviembre de 2010. Desde entonces, el lugar se convirtió en un punto de peregrinación para los seguidores de la saga.

El nuevo trazado también genera un problema

El desvío permitió proteger el memorial, aunque generó otro desafío. Ludlam explicó que el cable ahora pasará “bastante cerca” de restos arqueológicos de la Edad del Bronce.

La “tumba” de Dobby ya había sido motivo de debate. En 2022, el National Trust aceptó que el memorial permaneciera en el lugar después de una consulta, aunque pidió a los visitantes que no dejaran recuerdos por la sensibilidad ambiental de la playa.

Los fanáticos solían dejar calcetines como homenaje al personaje, en referencia a la forma en que los elfos domésticos obtienen su libertad en el universo de Harry Potter. Sin embargo, las autoridades recomendaron evitar esta práctica para proteger Freshwater West.