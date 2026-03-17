El petróleo que se produce en Medio Oriente ya es el más caro del mundo

La reducción del suministro por la guerra entre Irán y EEUU e Israel disparó los valores de referencia de ese crudo.

Los precios de referencia del petróleo de Medio Oriente ‌se dispararon hasta alcanzar máximos históricos, convirtiéndose en los más caros del mundo, a pesar de que el comercio se ha desplomado debido a la guerra entre Irán y EEUU e Israel y el cierre del estrecho de Ormuz .

El repunte de los índices de ‌referencia, utilizados para fijar el precio de millones de barriles de crudo de Medio Oriente con destino a Asia , está elevando los costos para las refinerías asiáticas, lo que les obliga a buscar alternativas o a reducir aún más la producción en los próximos meses.

El precio al contado de Dubái tocó este martes un récord de 157,66 dólares por barril para los cargamentos con embarque en mayo, según S&P Global Platts , superando el máximo histórico de 147,5 dólares de los futuros del Brent registrado en 2008. Esto situó la ‌prima de Dubái respecto a los swaps en 60,82 dólares por barril el lunes, frente a una media de 90 centavos en febrero, según datos de Reuters.

En tanto, los futuros del crudo Brent suben 3,3%, hasta los u$s103,34 por barril. Se trata de la sexta jornada al hilo en que el crudo de ese mercado opera por encima de los u$s100. Mientras, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos gana 3,5%, hasta los u$s96,82.

Del mismo modo, los futuros del crudo de Omán tocaron un pico histórico de 152,58 dólares por barril, situando su prima respecto a los swaps de ‌Dubái en 55,74 dólares por barril, frente a una media de sólo 75 centavos en febrero.

Los precios de Dubái están distorsionados dada su amplia diferencia ‌de precios con respecto a los futuros del Murban, que cerraron a 114,03 dólares por barril el martes, según indicaron tres fuentes del sector.

Las exportaciones de crudo de Medio Oriente a Asia cayeron a 11,665 millones de barriles por día en marzo desde casi 19 millones de bpd en febrero, lo que supone un descenso cercano ‌al 32% respecto a los niveles de marzo de 2025, ya que la guerra ha paralizado el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, según datos de la empresa de análisis Kpler.