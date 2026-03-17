Los principales índices de Wall Street suben este martes, prolongando las subas en el arranque de la semana. A medida que la guerra en Medio Oriente escala, los precios del petróleo no dan trégua, ubicándose de manera sostenida por encima de los u$s100. Esto alimenta la preocupación por la inflación en EEUU, un punto importante de debate cuando la Reserva Federal (Fed) dé comienzo a su reunión de dos días esta jornada.
Wall Street extiende los rebotes mientras que el petróleo se sostiene arriba de los u$s100
La guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana sin que se avizore un final, razón por la cual los precios del petróleo no perforan los u$s100 desde la semana pasada.
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Wall Street se tomó un respiro en el inicio de semana, impulsada por las acciones tecnológicas y la baja del petróleo
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Wall Street rebota en el arranque de la semana y el petróleo se mantiene arriba de u$s100
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,54%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,60%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,44% al alza.
Las acciones con mayores subas son Global Payments (+6,08%), FMC (+6,7%) y Fair Isaac (+5,3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PTC (-2,93%), JB Hunt (-3,29%) y Corning (-3,24%).
En Europa, el Euro Stoxx sube 0,85%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,72% y el CAC francés acompaña con 0,81%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,13%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,85%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,63% y Nikkei 225 japonés cayó 0,22%.
El petróleo se mantiene al alza
Los futuros del crudo Brent suben 1,6%, hasta los u$s101,87 por barril. Se trata de la sexta jornada al hilo en que el crudo de ese mercado opera por encima de los u$s100. Mientras, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos gana 3,5%, hasta los u$s94,16.
La guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana sin que se avizore un final: Irán reanudó sus ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, las operaciones en el yacimiento de gas Shah permanecen suspendidas tras un ataque con drones y un nuevo ataque provocó un incendio en el puerto de Fujairah.
Situada en el golfo de Omán, justo a la salida del estrecho de Ormuz, Fujairah es un punto de salida crucial para volúmenes de petróleo equivalentes a aproximadamente el 1% de la demanda mundial.
Mientras tanto, la interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz —una puerta de entrada vital para cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado— ha generado preocupación por la escasez de suministro, el aumento de los costos energéticos y la creciente inflación.
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