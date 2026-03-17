Wall Street extiende los rebotes mientras que el petróleo se sostiene arriba de los u$s100 + Seguir en









La guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana sin que se avizore un final, razón por la cual los precios del petróleo no perforan los u$s100 desde la semana pasada.

La guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana sin que se avizore un final. NYSE

Los principales índices de Wall Street suben este martes, prolongando las subas en el arranque de la semana. A medida que la guerra en Medio Oriente escala, los precios del petróleo no dan trégua, ubicándose de manera sostenida por encima de los u$s100. Esto alimenta la preocupación por la inflación en EEUU, un punto importante de debate cuando la Reserva Federal (Fed) dé comienzo a su reunión de dos días esta jornada.

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En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,54%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,60%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,44% al alza.

Las acciones con mayores subas son Global Payments (+6,08%), FMC (+6,7%) y Fair Isaac (+5,3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en PTC (-2,93%), JB Hunt (-3,29%) y Corning (-3,24%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,85%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,72% y el CAC francés acompaña con 0,81%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,13%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,85%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,63% y Nikkei 225 japonés cayó 0,22%.

mercados wall street bolsas eeuu Crece la expectativa en Wall Street sobre el impacto de la guerra en la inflación. Reuters El petróleo se mantiene al alza Los futuros del crudo Brent suben 1,6%, hasta los u$s101,87 por barril. Se trata de la sexta jornada al hilo en que el crudo de ese mercado opera por encima de los u$s100. Mientras, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos gana 3,5%, hasta los u$s94,16.

La guerra en Medio Oriente entra en su tercera semana sin que se avizore un final: Irán reanudó sus ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, las operaciones en el yacimiento de gas Shah permanecen suspendidas tras un ataque con drones y un nuevo ataque provocó un incendio en el puerto de Fujairah. Situada en el golfo de Omán, justo a la salida del estrecho de Ormuz, Fujairah es un punto de salida crucial para volúmenes de petróleo equivalentes a aproximadamente el 1% de la demanda mundial. Mientras tanto, la interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz —una puerta de entrada vital para cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado— ha generado preocupación por la escasez de suministro, el aumento de los costos energéticos y la creciente inflación.