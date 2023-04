Embajador argentino en Beijing pidió a China que financie los u$s8.300 millones para Atucha III

Atucha III. El reactor será de tecnología Hualong One (HPR-1000) utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador. Este tipo de reactor cumple con todos los requisitos estipulados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito , el pedido no fue parte de una estrategia conjunta ni una solicitud formal del Ministerio de Economía, ni de la Secretaría de Energía de la Nación.

"Para la Argentina poner en marcha el proyecto de la cuarta central nuclear implicaría robustecer nuestras reservas, dinamizar la industria y la construcción, generar 7.000 puestos de trabajo y desarrollar aún más al sector nuclear", indicó Vaca Narvaja.

image.png

Atucha III se trata de la mayor inversión china en la Argentina, por delante de las represas en Santa Cruz, que en las últimas recibieron el segundo desembolso por unos u$s500 millones prometidos de los pagos atrasados. Atucha III tendrá una potencia eléctrica bruta de 1.200 MW, durará 60 años de generación continua de energía y abastecerá de electricidad al equivalente de 11 millones de argentinos.

El embajador recordó que se trata de una iniciativa impulsada durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y remarcó que el desarrollo de Atucha III también contribuirá a "la formación de cuadros técnicos y el crecimiento de instituciones y empresas como Nucleoeléctrica Argentina, Invap, Nuclearis, Conuar, Impsa", entre otras.

Además, Vaca Narvaja destacó la importancia de la transferencia tecnológica, que el 40% de componentes serán de fabricación local y que se impulsaría también el desarrollo del primer prototipo de reactor nuclear Carem. Fuentes oficiales estimaron la iniciativa geneará u$s500 millones solo de insumos comprados a la industria metalmecánica nacional.

atucha I 2022

"Tal como dijera el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, los reactores 'Hualong están a la vanguardia internacional y son totalmente seguros', por lo que a lo largo de estos 40 años la cooperación con CNNC se ha consolidado como una excelente estrategia para combatir la crisis energética a la que nos enfrentamos", señaló el funcionario.

¿Qué es el reactor Hualong One?

El reactor de tecnología Hualong One (HPR-1000) utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador. Este tipo de reactor cumple con todos los requisitos estipulados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e incorpora todos los avances en materia de seguridad establecidos en la última década. En febrero de 2021 fue puesto en marcha el primer reactor Hualong One en la provincia Fuqing de China y el 20 de mayo de ese año entró en operación la central nuclear de Karachi en Pakistán, siendo la primera unidad Hualong One fuera de China. En China hay otros 37 reactores en construcción en 7 provincias y uno más en Pakistán.

image.png

El origen de la cuarta central nuclear

El proyecto para la construcción de la Central Nuclear Atucha III fue incluido en el V Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica firmado por ambas cancillerías el 27 de enero, en el marco de la visita del presidente Alberto Fernández a Beijing. Asimismo, en la declaración conjunta firmada entre ambos presidentes, se destacaba la cooperación nuclear para usos pacíficos en diversos campos como medicina nuclear y generación de energía.

Pero el contrato entre Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y CNNC se firmó el 1 de febrero de 2022,. y todavía requiere la aprobación de ambos gobiernos. Ese contrato EPC (ingeniería, compras y construcción) prevé la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, puesta en marcha y entrega de una central del tipo HPR-1000, que utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador.

El proyecto Atucha III fue dispuesto por la ley 26.566 del 2009 y se encuentra incluido en el acuerdo firmado con China en 2014, ratificado por el Congreso nacional como la Ley 27.122. “Esta inclusión fue ratificada por ambos países el 18 de abril de 2017 y el 27 de enero de 2022, respectivamente”, señalaron desde NASA.

En ese marco, el embajador dijo que "la cooperación nuclear con China es clave para enfrentar los desafíos energéticos y económicos". "Debemos apuntalar una transición energética hacia fuentes de energías no contaminantes y es allí donde la energía nuclear es un activo estratégico", manifestó Vaca Narvaja, quien resaltó la coincidencia con Grossi y con la activista Greta Thumberg en ese sentido.

Desde la embajada argentina en China recalcaron que pedir el 100% de la financiación "se está hablando hace tiempo", pero aclararon que este "no fue un pedido formal", porque ese pedido formal, estiman, llegará cuando los empresarios orientales y el gobierno de Xi Jinping exprese públicamente la "voluntad" de aceptarlo. "Es algo que se va construyendo", afirmaron a este cronista.

En tanto, el embajador aseguró que obras como la central nuclear de Atucha III son "activos generacionales", porque "van a perdurar en el tiempo con impacto en varias generaciones".