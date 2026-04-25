Evalúan alternativa para la eliminación de las PASO: que dejen de ser obligatorias + Seguir en









El radicalismo presentó un proyecto propio en el Senado, anticipando su resistencia a la iniciativa del Gobierno. El peronismo tampoco adhiere a la reforma electoral.

La reforma electoral iniciará su tratamiento en el Senado. Senado

La reforma electoral fue el instrumento que encontró el Gobierno para un doble objetivo: volver a tomar la iniciativa en un tema con estridencia y reposicionarse en contra de la política tradicional, a reformar elementos que les resultan constitutiva. Entre las propuestas, la más controversial es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que comienzan a poner en tensión la relación del oficialismo con sus aliados provinciales y legislativos.

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En ese marco se conoció una reciente iniciativa en la Cámara alta: la del correntino Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR, quien reflotó una redacción que ya había circulado en ocasiones previas: la de transformas las PASO en las PAS, provocando que estas no sean obligatorias. El argumento de la propuesta "que reduzca costos innecesarios y mejore la calidad institucional del proceso", según indicaron desde el entorno del legislador.

La redacción también prevé la preinscripción de los electores que acudirán efectivamente a votar en las primarias; posibilita que las agrupaciones sin competencia interna eviten esta instancia; y establece un umbral mínimo del 10% del padrón para que se lleven adelante. En ese marco, permite ajustar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación; prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad; y habilita a un candidato a presidente proclamado en primarias a elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido en su interna.

UCR Senado El radicalismo en el Senado se resiste a la reforma electoral. Mariano Fuchila

La presentación del referente radical representa un anticipo de la postura negativa de su bloque, fundamental para que La Libertad Avanza consiga mayorías para en la Cámara alta para eliminar las PASO. A ese rechazo se añadiría el del peronismo, que contempla una interna para resolver su candidatura presidencial en el 2027.

Reforma electoral del Gobierno: cuáles son los cambios Entre los puntos que el Gobierno pretende abordar en la reforma electoral, se incluyen: Eliminación de las PASO .

. Se elevarán los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería.

Transparentar el financiamiento de los partidos políticos, permitiendo que personas y empresas aporten de manera regulada y trazable.

Proyecto de Ficha Limpia , para que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no puedan presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.

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