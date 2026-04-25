Los jubilados con 30 años de aportes ya tienen definido cuánto cobrarán en mayo de 2026, luego de la actualización por movilidad y la continuidad del bono extraordinario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento cercano al 3,4%, en línea con la inflación de marzo, lo que impacta directamente en todos los haberes previsionales.
Jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran en mayo de 2026 con aumento y bono
La actualización mensual se define por el índice de precios y se complementa con un refuerzo vigente que eleva el ingreso total percibido.
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El esquema alcanza tanto a quienes tienen 30 años de aportes como a otros jubilados del sistema general, aunque el monto final dependerá del historial de aportes y del cálculo individual de cada beneficio.
Cuál es el monto de la jubilación mínima en mayo de 2026
El haber mínimo del sistema previsional se actualiza mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), generando así ajustes automáticos. Para mayo de 2026, el monto base será de aproximadamente:
- jubilación mínima: $393.174,10
- con bono: $463.174,10
Este incremento representa una suba del 3,4% respecto a abril, en línea con la inflación registrada en marzo.
El haber máximo también se actualiza y se ubica por encima de los $2,6 millones de pesos. Para quienes tienen 30 años de aportes, el haber suele ubicarse por encima del mínimo, aunque no necesariamente cerca del máximo, ya que depende del promedio salarial actualizado.
Bono de ANSES de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se paga
El bono extraordinario de $70.000 continuará en mayo sin modificaciones, según lo dispuesto por el Gobierno nacional. Este refuerzo está dirigido principalmente a jubilados que cobran el haber mínimo, pensionados con ingresos bajos y beneficiarios que no superan el tope establecido.
En los casos de jubilados que cobran más que la mínima pero menos del tope fijado ($463.174,10), el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar ese límite. Es importante destacar que este monto no se acredita por separado, sino que se deposita junto con el haber mensual, formando parte del ingreso total.
Cómo se calcula el haber para quienes tienen más de 30 años de aportes
Cuando una persona acredita más de 30 años de aportes, ANSES reconoce un adicional del 1% por cada año excedente, con un máximo del 15%. De esta manera se reconocen hasta 45 años de aportes. Si el haber resultante, aun con ese adicional, queda por debajo del valor de la jubilación mínima vigente, el beneficiario cobra igualmente el haber mínimo garantizado por el Estado.
No obstante, en el sistema previsional argentino, el haber jubilatorio no depende únicamente de la cantidad de años aportados, sino también del nivel de ingresos durante la vida laboral. Para quienes cuentan con 30 años de aportes o más, el cálculo incluye el promedio actualizado de los salarios registrados, la cantidad total de años aportados y el tipo de régimen (general o especial). Esto significa que dos personas con la misma cantidad de años de aportes pueden cobrar montos diferentes.
Calendario de pagos ANSES: fechas de cobro para mayo 2026
El calendario de pagos de ANSES para mayo se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI y el nivel de haberes. Para jubilados y pensionados, el esquema se divide en dos grupos:
- jubilados que cobran la mínima: comienzan a cobrar en la segunda semana del mes
- jubilados que superan la mínima: cobran hacia el final del calendario.
Las fechas específicas se distribuyen a lo largo de todo el mes. El organismo recomienda consultar el cronograma oficial en su sitio web o a través de la plataforma “Mi ANSES” para conocer la fecha exacta de cobro.
Para los jubilados con 30 años de aportes, mayo llega con una actualización que mejora nominalmente los ingresos, pero que sigue condicionada por la evolución de la inflación. El monto final dependerá de cada caso, pero el piso del sistema se ubica en torno a los $463.000 con bono incluido.
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