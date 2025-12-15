Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto para reformar la ley de Glaciares. Según explicaron desde la administración de Javier Milei, el objetivo de la iniciativa es "ordenar el marco normativo vigente" para poder "consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".
15 de diciembre 2025 - 23:22
Este es el texto completo del proyecto para modificar la ley de Glaciares
Según el Gobierno, el objetivo de la iniciativa es "ordenar el marco normativo vigente" para poder "consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".
Ley de Glaciares: este es el proyecto que modifica la Ley N° 26.639 enviada por el Gobierno al Congreso
Qué dice la ley de Glaciares y cuáles son los artículos que quiere cambiar el Gobierno
En definitiva, apunta a incentivar el avance de varios proyectos mineros que buscan desarrollarse en Los Andes, principalmente los de cobre, pero que hasta ahora estaban impedidos de seguir adelante.
El proyecto completo:
