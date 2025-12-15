Este es el texto completo del proyecto para modificar la ley de Glaciares + Seguir en









Según el Gobierno, el objetivo de la iniciativa es "ordenar el marco normativo vigente" para poder "consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

El Gobierno pretende, junto a los gobernadores, ampliar la zona a explotar para la minería. Foto: NA

Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto para reformar la ley de Glaciares. Según explicaron desde la administración de Javier Milei, el objetivo de la iniciativa es "ordenar el marco normativo vigente" para poder "consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

En definitiva, apunta a incentivar el avance de varios proyectos mineros que buscan desarrollarse en Los Andes, principalmente los de cobre, pero que hasta ahora estaban impedidos de seguir adelante.

El proyecto completo:

Ley de Glaciares - Modifica la Ley N° 26.639 REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA PRESERVACION DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL