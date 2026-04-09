Industria minera celebra la reforma de la ley de Glaciares: "Remueve ambigüedades que generaban incertidumbre"

Diputados aprobó la adecuación de la ley de Glaciares con el impulso del Gobierno y el respaldo clave de las provincias. Mientras el sector minero celebra la medida, ambientalistas anticipan una avanzada judicial.

Ley de Glaciares. El oficialismo logró avanzar con una reforma estratégica para la minería, pero el debate se traslada ahora a los tribunales.

La Cámara de Diputados dio media sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares , en una votación que expuso con claridad el peso político de las provincias mineras y el respaldo de sectores productivos. El proyecto fue aprobado con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones , con apoyos provenientes del PRO, la UCR y bloques provinciales de San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones.

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El resultado marca un nuevo triunfo legislativo del Gobierno en un tema sensible, pero también anticipa una nueva etapa de conflicto: la judicialización de la norma , impulsada por sectores opositores y organizaciones ambientalistas.

Desde la industria, la reacción fue inmediata y contundente. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebró la aprobación y la calificó como “una decisión de gran relevancia institucional, productiva y ambiental para la Argentina” .

Para la entidad, la modificación representa “un avance para incrementar la previsibilidad normativa, indispensable para el desarrollo de una industria estratégica” , capaz de generar empleo, atraer inversiones y dinamizar economías regionales.

Uno de los puntos más valorados por el sector es la mayor precisión en la normativa. Según CAEM, la actualización permite “establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial” , lo que contribuiría a despejar incertidumbres históricas sin resignar estándares ambientales.

En ese sentido, remarcaron que “la minería responsable requiere reglas claras y control efectivo, y esta modificación avanza en esa dirección”, al tiempo que ratificaron su compromiso con la protección del agua y el ambiente.

San Juan y el rol del federalismo

Desde las provincias, uno de los pronunciamientos más relevantes llegó de la Cámara Minera de San Juan, que puso el foco en la necesidad de reglas claras para proyectos de largo plazo.

La entidad presidida por José Morea (Vicuña Corp.) destacó que la reforma permitió “avanzar en la remoción de ambigüedades que generaban incertidumbre en su aplicación”, y subrayó el papel del gobierno provincial en la articulación con Nación.

Además, interpretaron el proceso como un caso concreto de “federalismo concertado”, en línea con la Constitución, donde Nación y provincias trabajan en conjunto para definir políticas sobre recursos naturales.

En esa línea, remarcaron que “contar con reglas que definan los criterios de protección ambiental y los procesos de evaluación contribuye a generar las condiciones adecuadas para la inversión y el desarrollo”, al tiempo que defendieron el fortalecimiento del rol provincial en la gestión de los recursos.

Desarrollo vs. ambiente: el eje del debate

Más allá del respaldo político y empresarial, la discusión de fondo sigue girando en torno al equilibrio entre desarrollo y protección ambiental.

Para el sector minero, la reforma permite compatibilizar ambos objetivos, habilitando inversiones bajo estándares técnicos y controles ambientales. “La consolidación de reglas claras es clave para promover un desarrollo responsable, que combine la protección del ambiente con la generación de oportunidades”, señalaron desde San Juan.

En la misma línea, desde CAEM destacaron que la iniciativa refleja “una mirada estratégica compartida sobre la necesidad de poner en valor los recursos”, en un contexto donde la transición energética global demanda minerales críticos.

La otra cara: judicialización en puerta

Sin embargo, el escenario político no se agota en el Congreso. La oposición y organizaciones ambientalistas ya anticiparon que buscarán frenar la aplicación de la ley en los tribunales, lo que abre una nueva fase de incertidumbre.

La discusión pasará así del plano legislativo al judicial, donde se definirá si la reforma respeta o no los principios constitucionales en materia ambiental.