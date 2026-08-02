La OPEP volvió a aumentar la producción de petróleo y busca estabilizar el mercado tras la guerra con Irán

La organización aprobó un incremento de 188.000 barriles diarios. La medida forma parte del desmonte gradual de los recortes aplicados durante el conflicto en Medio Oriente y apunta a consolidar la recuperación de la oferta mundial.

La OPEP+ apuesta a estabilizar el mercado con otro incremento en la producción de petróleo

La alianza OPEP+ , integrada por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus principales socios, acordó un nuevo incremento de su producción de crudo de 188.000 barriles diarios , en una decisión que busca acelerar la normalización de la oferta mundial tras las interrupciones provocadas por la guerra en Medio Oriente.

El aumento fue aprobado durante una reunión virtual de los principales productores del bloque, entre ellos Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán , que en los últimos meses vienen desmantelando de manera gradual los recortes voluntarios implementados para sostener el mercado petrolero.

La decisión representa un nuevo paso en la recuperación de la producción, luego de que el conflicto entre Irán e Israel afectara el transporte de crudo a través del estrecho de Ormuz y obligara a varios países del Golfo a reducir sus exportaciones.

Con este movimiento, la OPEP+ completa la reversión de buena parte de los recortes acordados en 2023, que en conjunto alcanzaban unos 3,5 millones de barriles diarios . Sin embargo, analistas advierten que el impacto sobre la oferta efectiva dependerá también de factores geopolíticos y logísticos, como la seguridad de las rutas marítimas y la recuperación de la infraestructura energética dañada durante la guerra.

El grupo considera que las condiciones actuales permiten avanzar con una mayor producción, aunque mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución del mercado y no descarta nuevos ajustes si cambian las perspectivas de oferta y demanda.

Nuevos destinos del petróleo argentino: el cierre del estrecho de Ormuz reconfiguró las exportaciones de crudo

Durante la primera mitad del año, las exportaciones argentinas de petróleo experimentaron un salto sin precedentes. Los últimos datos de la balanza comercial de junio mostraron un crecimiento interanual de 24,3% en las ventas externas de crudo, mientras que en el acumulado del primer semestre el avance alcanzó el 47,7%. Así, se convirtió en el principal producto de exportación, por encima de la soja y sus derivados.

Detrás de este crecimiento se encuentra el rápido desarrollo de Vaca Muerta, donde las inversiones en el enclave neuquino ya comenzaron a rendir frutos y convirtieron al sector en una de las actividades de mayor valor para la economía nacional.

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En ese marco, la producción nacional de petróleo alcanzó en junio un nuevo récord de 910.500 barriles diarios. Este aumento representó una suba de 16,5% interanual y de 0,7% respecto del mes anterior.

Sin embargo, más allá del crecimiento de la producción local y de su mayor peso en la balanza comercial del país, el contexto externo también sopló a favor de las exportaciones argentinas de energía.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, según la Agencia Internacional de la Energía.