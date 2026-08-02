El futuro del Dibu Martínez cambió de rumbo tras una decisión clave del Aston Villa: ¿se queda?

El club inglés ratificó que cuenta con el arquero argentino para la próxima temporada y mantuvo firme el valor de una posible transferencia.

Aston Villa ratificó su postura sobre el futuro de Emiliano "Dibu" Martínez y enfrió definitivamente la posibilidad de un traspaso a la Juventus. El club inglés mantuvo firme su postura económica, mientras la dirigencia italiana decidió abandonar las negociaciones al considerar que el costo de la operación resulta demasiado elevado.

Según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano , la Juventus comunicó oficialmente al Aston Villa que no continuará las conversaciones por el arquero argentino. La decisión llegó después de varios días de análisis interno y respondió exclusivamente a cuestiones económicas, ya que la institución de Turín consideró que las condiciones exigidas por el conjunto inglés exceden sus posibilidades.

De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta dello Sport , la Juventus había señalado a Dibu Martínez como su principal objetivo para reforzar el arco de cara a la próxima temporada. La necesidad surgía de un escenario en el que ninguno de los cuatro arqueros que trabajan bajo las órdenes de Luciano Spalletti logró consolidarse como titular indiscutido.

La dirigencia italiana realizó distintos intentos para acercar posiciones, pero Aston Villa no modificó su postura y sostuvo su pretensión de 12 millones de euros para desprenderse del campeón del mundo con la Selección argentina.

Fabrizio Romano resumió el desenlace de la negociación con una frase contundente: "Juve considera que los costos del traspaso son demasiado altos" , motivo por el cual el club decidió dar por terminadas las conversaciones.

Spalletti había reconocido el interés

Días atrás, el entrenador de la Juventus había admitido públicamente que el arquero argentino era uno de los futbolistas seguidos por el club durante este mercado de pases.

“Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas”, sostuvo Spalletti tras un amistoso de pretemporada frente al Standard Lieja.

El entrenador también hizo referencia a la complejidad del mercado de fichajes. “Sabemos que es un mercado de fichajes difícil, pero estamos ahí mismo en la oficina, con los directivos, con el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones”, explicó.

Aston Villa quiere retener al arquero argentino

Mientras la Juventus analizaba alternativas, Aston Villa nunca modificó su postura respecto al futuro del marplatense. Desde la dirigencia consideran que el arquero sigue siendo una pieza fundamental para el proyecto deportivo y no tienen intención de negociar su salida en este mercado.

Luciano Spalletti había reconocido públicamente el interés de la Juventus por el campeón del mundo.

El director de operaciones de fútbol del club inglés, Damian Vidagany, fue categórico al fijar la posición institucional. “Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”, aseguró.

Tras descartar el fichaje del arquero argentino, la Juventus comenzó a trabajar en otros nombres para reforzar el puesto. Según la prensa italiana, Guglielmo Vicario, del Tottenham, y Noah Atubolu, del Friburgo, aparecen ahora entre las principales alternativas para un equipo que busca reconstruirse luego de finalizar sexto en la última Serie A y clasificarse a la Europa League.