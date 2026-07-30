AES Argentina sale al mercado con una ON por hasta u$s50 millones

La compañía emitirá Obligaciones Negociables a 24 meses con una colocación prevista para el 4 de agosto. Los fondos se destinarán a inversiones, capital de trabajo y refinanciación de pasivos.

La nueva emisión de Obligaciones Negociables de AES Argentina se suma así a un mercado que mantiene un elevado nivel de actividad y donde las compañías energéticas continúan utilizando el financiamiento en dólares como una herramienta clave para sostener sus planes de inversión y expansión.

AES Argentina anunció una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) por un valor nominal de hasta u$s30 millones, ampliable hasta u$s50 millones , en una operación que se concretará en un mercado de capitales donde el sector energético continúa consolidándose como el principal demandante de financiamiento corporativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La licitación está prevista para el próximo 4 de agosto , entre las 10 y las 16 horas, mientras que la liquidación se realizará el 6 de agosto bajo modalidad T+2 . La organización y colocación estará a cargo de Balanz Capital Valores , junto a un amplio grupo de bancos y agentes del mercado.

La emisión tendrá un plazo de 24 meses , estará denominada, integrada y pagadera en dólares MEP , con amortización íntegra al vencimiento bajo modalidad bullet. Además, pagará intereses semestrales y la tasa fija será definida durante el proceso de licitación .

La suscripción mínima será de u$s100 , buscando ampliar el universo de inversores que puedan acceder al instrumento.

Según informó la compañía, los recursos obtenidos se utilizarán para financiar operaciones de AES Argentina, realizar inversiones en activos y bienes de capital dentro del país, fortalecer el capital de trabajo y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda .

La emisión cuenta con una calificación crediticia AA- otorgada por FixScr y estará regida por la legislación argentina.

Entre los colocadores figuran Banco Galicia, Santander Argentina, BBVA, Banco Patagonia, ICBC, Banco Supervielle, Allaria, Macro Securities, Portfolio Personal Inversiones, Facimex Valores, Invertironline, Adcap Securities, Global Valores, Latin Securities, Neix, Petrini Valores e Invertir en Bolsa, entre otros.

AES Argentina es uno de los principales inversores privados del sector eléctrico nacional y cuenta con más de 3 GW de capacidad instalada. Su parque de generación está integrado por nueve centrales de tecnologías térmica, hidroeléctrica y eólica: Cabra Corral, El Tunal, Termoandes, Ullum, Sarmiento, Paraná, Central Térmica San Nicolás, Vientos Bonaerenses y Vientos Neuquinos, distribuidas entre las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan.

Un mercado que sigue creciendo

La salida de AES Argentina se produce en un escenario de fuerte dinamismo para el mercado local de Obligaciones Negociables. De acuerdo con un informe elaborado por RICSA, durante el primer semestre de 2026 las empresas argentinas colocaron u$s9.632 millones mediante 169 series, lo que representó un crecimiento interanual del 8% en volumen y del 6% en cantidad de emisiones respecto del mismo período del año pasado.

El segundo trimestre mostró una aceleración aún mayor. Entre abril y junio se emitieron u$s5.676 millones, un 43% más que los u$s3.956 millones colocados durante el primer trimestre.

El dato más relevante del semestre fue el liderazgo del sector energético, que volvió a posicionarse como el principal usuario del mercado de capitales.

Las compañías de energía concentraron el 55,1% del monto total emitido, equivalente a u$s5.307 millones, aunque representaron apenas el 14% del total de las emisiones realizadas.

En total participaron 17 emisores, con una marcada concentración en las empresas de mayor escala. El ranking fue encabezado por YPF, con colocaciones por u$s833 millones, seguida por Pampa Energía (u$s700 millones), Edenor (u$s640 millones), Pluspetrol (u$s617 millones) y Vista Energy (u$s500 millones).

En conjunto, esas cinco compañías explicaron el 62% del financiamiento obtenido por el sector energético, mientras que los diez principales emisores representaron cerca del 91% del volumen total colocado dentro del segmento.

Otro rasgo distintivo fue la preferencia por el financiamiento en moneda dura: el 99,4% de las ON energéticas se emitieron en dólares, reflejando la necesidad de acompañar inversiones de largo plazo vinculadas principalmente a infraestructura y desarrollo de activos.

Tasas más selectivas según el riesgo

El informe de RICSA también muestra un mercado cada vez más exigente respecto del perfil crediticio de cada emisor.

Durante el semestre, las tasas en dólares oscilaron entre 5% y 12% anual, con un promedio cercano al 8,1%, por encima del 7,3% registrado en igual período de 2025.

Mientras Pampa Energía consiguió financiamiento al 5% anual, CGC debió convalidar tasas de hasta 12%, generando un diferencial cercano a 640 puntos básicos entre ambos extremos.

No obstante, más del 60% de las colocaciones energéticas se concentró dentro de una franja de entre 8% y 10% anual, que comienza a consolidarse como referencia para el financiamiento corporativo del sector.