La OPEP+ volvió a aumentar la producción de petróleo tras la distensión en Oriente Medio

El alivio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente permitió ampliar la oferta de crudo. Los analistas advierten sobre un posible exceso de suministro.

La alianza OPEP+ acordó este domingo un nuevo incremento de su producción de petróleo a partir de agosto, en una decisión que marca el quinto aumento mensual consecutivo y refleja la progresiva normalización del mercado energético tras la reciente distensión en Oriente Medio.

Los principales países productores del bloque —entre ellos Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán— resolvieron sumar 188.000 barriles diarios desde el 1° de agosto, manteniendo el cronograma de desarme gradual de los recortes voluntarios aplicados desde 2023 para sostener los precios internacionales del crudo.

La decisión llega luego de que la situación en el Golfo Pérsico comenzara a estabilizarse. Durante los meses de mayor tensión por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, las exportaciones de petróleo se vieron seriamente afectadas por las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Con el alto el fuego aún vigente y la reapertura parcial de esa vía, los productores consideran que existen condiciones para incrementar nuevamente la oferta.

El aumento aprobado mantiene el mismo volumen de los ajustes implementados desde abril y responde a una estrategia gradual para devolver al mercado los barriles retirados durante los últimos años. Sin embargo, el escenario comienza a generar inquietud entre operadores e inversores.

La principal preocupación es que el crecimiento de la producción coincida con una demanda más moderada de lo esperado. De acuerdo con las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la oferta mundial podría superar ampliamente al consumo durante 2026, lo que aumentaría la presión bajista sobre los precios.

Tras los máximos alcanzados durante la crisis en Oriente Medio, el Brent ya retrocedió hasta ubicarse nuevamente cerca de los niveles previos al conflicto, reflejando la expectativa de un mercado con mayor disponibilidad de crudo.

Emiratos suma presión

A este escenario se agrega la decisión de Emiratos Árabes Unidos de producir al máximo de su capacidad tras abandonar la OPEP, lo que podría incrementar aún más la oferta global. En paralelo, Irak también busca ampliar su cuota de producción, en línea con una estrategia orientada a recuperar ingresos petroleros.

Pese a ello, la alianza OPEP+ aseguró que continuará monitoreando la evolución del mercado y volverá a reunirse el próximo 2 de agosto para evaluar si mantiene el ritmo de incremento de la producción o introduce nuevos ajustes en función de la evolución de la demanda y del contexto geopolítico.