La Pampa apuesta a las energías renovables para ampliar su modelo productivo y atraer inversiones

La provincia profundiza su estrategia energética con nuevos parques solares y un plan de desarrollo al 2030 que busca combinar previsibilidad, inversión y crecimiento productivo.

Los parques solares de Victorica y General Pico marcan el camino de una estrategia energética que busca escalar en capacidad y atraer nuevas inversiones productivas.

La Pampa avanza en una estrategia clara: consolidar la generación de energías renovables como pilar de su modelo productivo y motor de crecimiento económico. En un contexto nacional atravesado por la incertidumbre, la provincia decidió apostar por la planificación de largo plazo, integrando la política energética con el desarrollo industrial, la inversión privada y la generación de empleo.

Bajo la gestión del gobernador Sergio Ziliotto , la transición energética dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una política estructural. La sanción de la Ley Provincial 3285 de Desarrollo Energético estableció un marco claro, declarando estratégica la generación eléctrica y priorizando el uso de fuentes limpias. Este esquema no solo promueve la sostenibilidad, sino que ofrece incentivos fiscales concretos para atraer inversiones en un sector con fuerte proyección.

El desarrollo de infraestructura ya muestra resultados tangibles. El Parque Solar Fotovoltaico de Victorica , operativo desde 2023, fue el primer paso de este proceso: con más de 14.000 paneles y una potencia cercana a los 7 MW, abastece energía limpia al sistema provincial y al mercado mayorista. A esto se suma el Parque Solar de General Pico, adjudicado en 2025, que en su primera etapa aportará 15 MW y una generación anual estimada de 37.000 MWh. Estos proyectos no solo reducen costos energéticos estructurales, sino que también generan capacidades locales y abren la puerta a nuevas actividades productivas intensivas en energía.

El diferencial del modelo pampeano está en la articulación público-privada. Los proyectos se financian con esquemas mixtos que combinan capital estatal y privado, con contratos de largo plazo -de hasta 20 años- que brindan previsibilidad a los inversores. No se trata de iniciativas aisladas, sino de un plan integral que busca escalar la capacidad instalada y consolidar nodos energéticos capaces de atraer industrias, logística y tecnología.

Parque Solar Victórica Con una estrategia que combina energía limpia, planificación y articulación público-privada, La Pampa intenta posicionarse como un polo atractivo para inversiones productivas.

En esa línea, la provincia confirmó que avanzará con una nueva convocatoria para ampliar el parque fotovoltaico de General Pico, profundizando un esquema que ya fue testeado y que apunta a consolidar un pipeline de energéticos con demanda asegurada. El objetivo es claro: generar energía para habilitar crecimiento productivo.

Con la adjudicación de un nuevo parque solar de 15 MW en General Pico, la provincia alcanzará el 27,6% de cobertura de su demanda eléctrica con fuentes renovables.

La Pampa: Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026–2030

Este enfoque energético se integra al Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026–2030, una hoja de ruta que busca aumentar un 20% la actividad económica hacia el final de la década y recuperar empleo. El plan, construido con participación de cámaras empresariales, universidades y actores productivos, articula 20 estrategias y más de 300 acciones con foco en industria, tecnología, agro, minería, turismo y energía.

La energía, en este esquema, deja de ser un insumo para convertirse en un factor de competitividad. La eficiencia energética y las renovables aparecen como ejes transversales que permiten diversificar la matriz productiva, reducir costos y mejorar la sustentabilidad del crecimiento.

A esto se suma un componente clave: el orden fiscal. La provincia sostiene una política de equilibrio de cuentas públicas que le permite ofrecer incentivos inteligentes, como créditos fiscales vinculados al empleo formal y financiamiento productivo con tasas competitivas a través del Banco de La Pampa. El mensaje es claro: previsibilidad, reglas claras y estímulos alineados a la producción.