SpaceX lanzó su última versión del Starship tras una prueba clave para la NASA y la carrera espacial de EEUU

La compañía transmitió la misión y mostró avances tecnológicos de su sistema, considerado fundamental para misiones especiales. Duró cerca de una hora y desplegó 20 satélites ficticios.

La prueba se realizó apenas dos días después de que SpaceX presentara ante los reguladores financieros estadounidenses la documentación necesaria para cotizar en bolsa.

La empresa aeroespacial SpaceX lanzó con éxito su última versión de su cohete Starship, en un vuelo de prueba considerado clave para la NASA y la carrera espacial de EEUU . El despegue estaba previsto para el miércoles, pero desperfectos técnicos hicieron que se postergue dos veces.

El lanzamiento finalmente ocurrió a las 17:30 de este viernes, hora local (19:30 de la Argentina), desde su base en el sur de Texas, en un contexto de expectativa por el avance del proyecto y la próxima salida de la firma a la Bolsa.

Durante la retransmisión en directo del despegue, el portavoz de la empresa, Dan Huot , declaró que las dos partes del aparato parecen haberse separado como estaba previsto, pero el propulsor no completó una combustión necesaria para aterrizar de forma controlada.

La prueba se realizó apenas dos días después de que SpaceX presentara ante los reguladores financieros estadounidenses la documentación necesaria para cotizar en bolsa, en una operación que podría concretarse en junio y convertirse en una de las ofertas públicas iniciales (IPO) más grandes de la historia reciente del sector tecnológico.

El cohete nuevo es el Starship V3, que consta de unos 124 metros de altura y fue el protagonista del duodécimo vuelo de prueba del programa.

El cohete nuevo es el Starship V3, que consta de unos 124 metros de altura y fue el protagonista del duodécimo vuelo de prueba del programa. La compañía transmitió en directo la misión y mostró avances tecnológicos del sistema, considerado fundamental para los objetivos de exploración lunar de la NASA.

Durante la misión, que duró unos 65 minutos, la nave desplegó 20 satélites ficticios y dos satélites Starlink modificados especialmente con cámaras para estudiar el comportamiento del escudo térmico del vehículo durante el reingreso atmosférico. La parte superior del cohete terminó amerizando en el océano Índico.

La misión se dio en un momento decisivo para la carrera espacial, luego de que la NASA contratara a SpaceX para desarrollar una versión adaptada de Starship que funcione como módulo de alunizaje dentro del programa Programa Artemis, cuyo objetivo es llevar nuevamente astronautas a la Luna antes de finales de 2028.

SpaceX presentó su salida a bolsa y apunta a la mayor OPI de la historia

SpaceX dio un paso histórico hacia Wall Street y presentó formalmente su solicitud para comenzar a cotizar en bolsa en Estados Unidos, en una operación que podría convertirse en la Oferta Pública Inicial (OPI) más grande de la historia de los mercados financieros.

La compañía espacial fundada y controlada por Elon Musk eligió al Nasdaq para su debut bursátil y operará bajo el símbolo SPCX, según la documentación presentada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La empresa, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies Corp., ya había iniciado meses atrás el proceso de manera confidencial, aunque ahora avanzó con la presentación pública que habilita la etapa final hacia su desembarco en el mercado.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, SpaceX aspira a recaudar hasta u$s75.000 millones mediante la colocación de acciones, lo que implicaría una valuación superior a los u$s2 billones.