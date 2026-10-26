El gobierno de Francia anticipa nuevos disturbios y escala la tensión por las protestas contra Emmanuel Macron

Laurent Nuñez advirtió sobre posibles enfrentamientos este 31 de octubre, mientras que Sébastien Lecornu prepara anuncios para atender las demandas sociales.

Francia, en alerta ante la posibilidad de nuevos disturbios el fin de semana.

Francia se prepara para una nueva jornada de protestas este próximo sábado , ante el riesgo de que se repitan los episodios de violencia registrados en las últimas semanas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que la próxima movilización podría derivar en enfrentamientos, mientras que el presidente Emmanuel Macron anticipó que el Gobierno anunciará medidas para responder a los reclamos sociales .

“Sin duda alguna, sí” , respondió Nuñez cuando le preguntaron si esperaba nuevos disturbios durante las manifestaciones previstas para el próximo fin de semana. El funcionario también señaló que podrían continuar las restricciones de circulación nocturna aplicadas en distintas localidades para prevenir saqueos y actos de vandalismo.

La advertencia llega después de varias semanas de movilizaciones en las que participan estudiantes, sindicatos y sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos. Las protestas comenzaron con reclamos relacionados con la educación y el acceso a la universidad, pero se extendieron a cuestionamientos por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

En una visita a Marsella, una de las ciudades afectadas por los incidentes, Macron sostuvo que el Ejecutivo debe dar respuestas a las demandas de los manifestantes . El mandatario adelantó que el primer ministro, Sébastien Lecornu, presentará medidas para intentar reducir el malestar y abrir una instancia de diálogo con los sectores involucrados.

El presidente también destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad durante las últimas movilizaciones y advirtió que el próximo sábado seguirá siendo una jornada de riesgo. Además, cuestionó el papel de las redes sociales en la organización de los episodios violentos y sostuvo que “las redes sociales dañan la democracia” .

Pese a la posibilidad de nuevos enfrentamientos, Macron descartó por el momento declarar el estado de emergencia. El Gobierno, en cambio, mantiene restricciones para algunas manifestaciones y medidas destinadas a proteger los centros urbanos, los comercios y los edificios públicos.

Emmanuel Macron promete medidas ante los reclamos sociales.

Operativo de seguridad ante una nueva jornada de protestas

Para las manifestaciones del último sábado, las autoridades desplegaron 70.000 policías y efectivos de seguridad en todo el país. Según Nuñez, el dispositivo permitió evitar una repetición de los episodios de violencia de jornadas anteriores, aunque se registraron incidentes en ciudades como París, Marsella y Lyon.

El ministro informó que 1.435 personas fueron detenidas durante esas movilizaciones. También advirtió sobre enfrentamientos entre grupos organizados de extrema derecha y activistas de extrema izquierda en distintas localidades.

Mientras el Ejecutivo busca contener los disturbios y atender los reclamos sociales, las autoridades se preparan para una nueva convocatoria que coincidirá con la celebración de Halloween. La evolución de las protestas y las medidas que anuncie el Gobierno serán claves para determinar si Francia logra evitar nuevos episodios de violencia.