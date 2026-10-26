Autos eléctricos con mayor autonomía: la tecnología que prepara un gigante automotor

La próxima generación de vehículos a batería incorporará avances en motores y sistemas digitales. La apuesta busca ofrecer más kilómetros por carga, mejorar la eficiencia y transformar los procesos de fabricación.

La industria automotriz acelera la búsqueda de soluciones para superar dos de los principales desafíos de la movilidad eléctrica : aumentar la autonomía de los vehículos y reducir los costos de fabricación . En ese camino, General Motors prepara una transformación tecnológica que podría modificar tanto las características de sus futuros modelos como los procesos utilizados para producirlos.

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La compañía estadounidense trabaja en una plataforma eléctrica de cuarta generación , diseñada para vehículos de mayor volumen comercial. Su objetivo es desarrollar automóviles más eficientes, con nuevas baterías, motores optimizados y sistemas electrónicos capaces de incorporar mejoras mediante actualizaciones de software.

Uno de los avances más importantes está relacionado con el aprovechamiento de la energía. Según las proyecciones de la automotriz, los futuros vehículos podrán recorrer aproximadamente un 20% más de distancia por cada kWh consumido en comparación con los eléctricos que comercializa actualmente.

Esto no significa necesariamente que todos los nuevos modelos tendrán baterías de mayor capacidad. La estrategia consiste en obtener mejores resultados a partir de un conjunto de modificaciones que incluyen aerodinámica, reducción de peso, eficiencia de los motores y aprovechamiento del espacio.

Para alcanzar ese objetivo, General Motors también modificará la manera en que desarrolla sus vehículos. En lugar de trabajar mediante etapas independientes, los equipos de diseño, ingeniería y producción participarán simultáneamente desde el comienzo de cada proyecto.

Con herramientas digitales de simulación, los especialistas podrán evaluar miles de alternativas sin necesidad de construir prototipos físicos en cada instancia.

La empresa estima que este sistema podría reducir hasta un 50% los tiempos tradicionales de desarrollo, que en determinados proyectos pueden extenderse durante cinco años.

Baterías más eficientes y motores con menos componentes

La nueva arquitectura incorporará una evolución importante en la tecnología de almacenamiento de energía.

General Motors apuesta por las baterías ricas en litio y manganeso (LMR), una composición que busca combinar mayor densidad energética con costos competitivos.

De acuerdo con la compañía, estas celdas podrían ofrecer una densidad energética un 33% superior a la de las baterías de litio-ferrofosfato (LFP), lo que permitiría almacenar más energía sin incrementar proporcionalmente el tamaño y el peso del conjunto.

La fabricación estará a cargo de Ultium Cells, la sociedad que General Motors comparte con LG Energy Solution, en su planta de Spring Hill, Tennessee, Estados Unidos.

La fabricación estará a cargo de Ultium Cells, la sociedad que General Motors comparte con LG Energy Solution, en su planta de Spring Hill, Tennessee, Estados Unidos.

El desarrollo de las nuevas baterías también incorporó herramientas de simulación avanzada. Antes de fabricar los primeros prototipos, los ingenieros analizaron más de 300.000 configuraciones posibles de celdas.

Ese procedimiento permitió acelerar la toma de decisiones. Según la automotriz, el diseño del paquete de baterías pasó de su concepto inicial a la aprobación formal del programa en apenas un mes.

Las mejoras también llegarán a los motores eléctricos. La nueva generación de unidades motrices tendrá un 40% menos de componentes, una simplificación que contribuirá a disminuir el peso, reducir la complejidad industrial y liberar espacio dentro del vehículo.

Más tecnología y cambios en las fábricas

La transformación no se limitará a la mecánica. General Motors prepara una nueva arquitectura electrónica con una capacidad de procesamiento hasta 40 veces superior a la utilizada en sus actuales modelos eléctricos.

El sistema permitirá administrar de manera más eficiente las funciones del vehículo y ofrecer respuestas más rápidas en pantallas, comandos de voz y aplicaciones digitales.

También se proyecta una reducción del 30% en el cableado, gracias a la integración de funciones que actualmente requieren diferentes módulos electrónicos.

Esta evolución facilitará la incorporación de nuevas prestaciones mediante actualizaciones remotas y permitirá perfeccionar servicios conectados como OnStar y tecnologías de asistencia a la conducción como Super Cruise.

En paralelo, la compañía extenderá el uso de herramientas digitales a sus instalaciones industriales.

Mediante simulaciones virtuales, los ingenieros podrán estudiar la distribución de las líneas de montaje, identificar posibles inconvenientes y evaluar las condiciones de seguridad antes de instalar los equipos.

Una vez iniciada la producción, la plataforma de inteligencia industrial PlantBrAIn procesará información de las fábricas para optimizar distintas operaciones.

General Motors asegura que este enfoque ya permitió acelerar un 30% el ensamblaje de paquetes de baterías y que también se aplica en sectores como soldadura, pintura, fundición y estampado.

Otra innovación permitirá que los propios vehículos verifiquen automáticamente sus conexiones eléctricas mientras avanzan por la línea de montaje, evitando determinadas comprobaciones posteriores.

Con esta plataforma de cuarta generación, General Motors busca desarrollar autos eléctricos con mayor eficiencia, menor complejidad y costos más competitivos. La compañía todavía deberá trasladar estas proyecciones a modelos de producción, pero el proyecto anticipa una nueva etapa en la evolución de sus vehículos de cero emisiones.