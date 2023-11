Litio: China es el país donde más se exporta y concentra casi el 40%

“Cuando Massa habla de relaciones internacionales estratégicas no es una cuestión ideológica, es política exterior”, escribió la secretaria de Minería. Con China, las exportaciones de carbonato de litio se explican porque en el país asiático se encuentran las principales fábricas de baterías del mundo, que utilizan el carbonato como uno de sus insumos.

Además, Ávila agregó otro dato vinculado con Brasil. En los primeros 9 meses de este año, Argentina le exportó minería a Brasil por u$s 52 millones, un aumento interanual del 3%, mientras que a China le vendió por u$s 241 millones, una suba interanual de 16%.

En los primeros nueve meses de 2023, China y Brasil importaron 293 millones de dólares de minerales argentinos. El impacto de romper estos vínculos no solo sería enorme para la industria, sino que también lo sería para toda la cadena productiva asociada al sector.

“China y Brasil importaron 293 millones de dólares de minerales argentinos. El impacto de romper estos vínculos no solo sería enorme para la industria, sino que también lo sería para toda la cadena productiva asociada al sector”, agregó Ávila.

Por este motivo, cuestionó a Milei: “Los acuerdos comerciales no se basan en afinidades o disciplinas filosóficas, son herramientas para potenciar la economía y fortalecer el desarrollo mientras producimos, generamos trabajo y, sobre todo, crecemos como nación”.

Massa vs Milei por el comercio exterior

Durante el debate presidencial, el candidato de UxP aseguró que los principales socios comerciales de Argentina en la actualidad son Brasil y China. “Defender esa agenda comercial le da trabajo a 2 millones de argentinos”, afirmó el ministro de Economía. La postura de Massa es que la política internacional debe basarse en la “multipolaridad”, y en “defensa de interés de Argentina”. En ese sentido, afirmó: “Hay que tener relaciones con todos los países que abran los mercados para vender trabajo argentino”.

Los 4 ejes que prometió sostener son la agenda de seguridad alimentaria, la seguridad energética, la exportación de minerales y la economía del conocimiento, cuatro sectores muy demandados globalmente y en donde Argentina es competitivo.

Del otro lado, la postura de Milei fue que el Estado debe correrse del comercio exterior. "Las relaciones comerciales son un asunto de los privados y el Estado no se tiene que meter. El Mercosur es algo que no avanza y si China no nos compra, podemos utilizar la triangulación para llegar a esos mercados", fundamentó Milei. Agregó que la política exterior de un eventual gobierno de LLA estará alineada con "Estados Unidos e Israel".

Durante el debate, Massa la contestó: "Las relaciones exteriores se establecen con las regulaciones que establecen los países. No podemos caer en perjuicios ideológicos".