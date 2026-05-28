Litio: especialistas advierten que el desafío ya no es solo extraer

Advirtieron que el futuro del litio dependerá de gestión, tecnología y adaptación al nuevo escenario global. A diferencia de otros minerales, el recurso explotado es una salmuera líquida y dinámica que requiere modelos hidrogeológicos, procesos químicos avanzados y operaciones de alta complejidad técnica.

La industria del litio combina minería, química, ingeniería, logística, infraestructura, energía, ambiente y relación con comunidades locales.

La industria del litio atraviesa una etapa de transformación acelerada marcada por la volatilidad global, la competencia tecnológica y la necesidad de desarrollar proyectos cada vez más complejos en términos operativos, ambientales y sociales.

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Así lo plantearon especialistas de la Universidad Austral durante un webinar sobre producción de litio y minerales críticos estratégicos, donde señalaron que el futuro del sector dependerá tanto de la capacidad tecnológica como de la gestión integral de los proyectos.

Según los expertos, la transición energética global abrió enormes oportunidades para Argentina, pero también expuso nuevos desafíos vinculados a innovación, infraestructura, geopolítica y competencia entre tecnologías de almacenamiento energético.

José de Castro Alem, uno de los especialistas que participó del encuentro, sostuvo que los proyectos de litio “rara vez fallan por cuestiones puramente técnicas”.

Según explicó, los principales problemas aparecen en la implementación, la gestión, la escala operativa y la capacidad de adaptación frente a entornos complejos.

litio salinas grandes jujuy argentina A diferencia de otros minerales, el recurso explotado es una salmuera líquida y dinámica que requiere modelos hidrogeológicos, procesos químicos avanzados y operaciones de alta complejidad técnica. Depositphotos

El especialista remarcó además que la producción de litio en salares no puede analizarse como una minería tradicional.

A diferencia de otros minerales, el recurso explotado es una salmuera líquida y dinámica que requiere modelos hidrogeológicos, procesos químicos avanzados y operaciones de alta complejidad técnica.

Por eso, sostuvo que la industria del litio combina minería, química, ingeniería, logística, infraestructura, energía, ambiente y relación con comunidades locales.

litio salinas grandes jujuy argentina Los especialistas remarcaron que Argentina necesita desarrollar capacidades flexibles alrededor del litio y no depender únicamente de la extracción del recurso. Depositphotos

La competencia tecnológica empieza a desafiar al litio

Uno de los puntos centrales del análisis estuvo vinculado al avance de nuevas tecnologías de almacenamiento energético que podrían modificar el rol estratégico del litio en los próximos años.

Luciano Codeseira, codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral, puso el foco en una reciente batería de flujo desarrollada en China basada en hierro.

Según detalló, esta tecnología tendría una vida útil cercana a los 16 años sin degradación significativa y podría resultar hasta 80 veces más barata que el litio.

Para Codeseira, el dato más relevante no es únicamente la innovación tecnológica, sino lo que revela sobre el nuevo escenario global.

“La transición energética no avanza sobre una trayectoria única, lineal ni plenamente previsible”, afirmó.

Volatilidad de precios y nuevas disputas globales

El informe también destacó la fuerte volatilidad que viene atravesando el mercado global del litio.

El precio del carbonato de litio superó los u$s82.000 por tonelada en diciembre de 2022 y actualmente ronda los u$s22.700.

litio salinas grandes jujuy argentina El precio del carbonato de litio superó los u$s82.000 por tonelada en diciembre de 2022 y actualmente ronda los u$s22.700. Depositphotos

Según Codeseira, este fenómeno responde a tres factores simultáneos:

el aumento de la oferta global;

la demanda estructural vinculada a electrificación;

y la aparición de tecnologías sustitutas.

“No implica el fin del litio, pero sí limita la idea de una renta perpetua”, advirtió el especialista.

En ese marco, sostuvo que la competencia entre litio, hierro, sodio, manganeso y nuevas baterías definirá qué países logran capturar valor agregado y cuáles quedan limitados a exportar materias primas.

El desafío argentino: construir capacidades y proveedores

Los especialistas remarcaron que Argentina necesita desarrollar capacidades flexibles alrededor del litio y no depender únicamente de la extracción del recurso.

Entre los puntos considerados estratégicos aparecen:

investigación tecnológica;

procesamiento industrial;

reciclaje;

trazabilidad;

desarrollo de proveedores locales;

infraestructura;

y normas ambientales.

También señalaron la necesidad de formar perfiles profesionales capaces de comprender el sistema completo de la industria.

Según De Castro Alem, la formación técnica ya no alcanza por sí sola para gestionar proyectos de litio.

El nuevo escenario demanda profesionales que entiendan no solo los procesos productivos, sino también permisos, financiamiento, logística, energía, relación con comunidades y gestión territorial.

Proponen proyectos más pequeños y escalables

Otro de los conceptos planteados durante el webinar fue la necesidad de repensar el modelo de desarrollo de proyectos de litio.

De Castro Alem sostuvo que avanzar inicialmente con plantas modulares y escalables podría resultar más eficiente que apostar desde el comienzo a grandes volúmenes de producción.

Según explicó, este esquema permitiría reducir riesgos, mejorar el aprendizaje operativo y adaptar la producción al comportamiento real de los salares.

El análisis concluyó que el litio seguirá siendo un recurso estratégico para la transición energética global, aunque el verdadero diferencial estará en la capacidad de innovación, gestión y adaptación tecnológica de cada país y cada proyecto.