Luis Caputo anunció la aprobación de un nuevo RIGI para el Parque Eólico Olavarría







El proyecto será llevado a cabo por las empresas PCR y ACINDAR y tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable.

Se aprobó un nuevo RIGI para la creación de un parque eólico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que llegará una nueva inversión a la Argentina bajo el RIGI por más de u$s250 millones. Se trata del Parque Eólico Olavarría. El proyecto será llevado a cabo por las empresas PCR y ACINDAR.

La noticia fue confirmada a través de una publicación del funcionario en x. "El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable", escribió.

El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable. — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 11, 2025 Cómo será el Parque Eólico Olavarría El proyecto estará a cargo de PCR, una empresa especializada en hidrocarburos, energías renovables y la producción de cemento, y Acindar, fabricante de aceros largos en el país, e involucra el desarrollo de un parque eólico en Olavarría.

Este parque eólico tendrá una potencia instalada de 180 megavatios en su primera etapa y estará destinado a abastecer las plantas industriales de ArcelorMittal Acindar. El objetivo del proyecto es que la energía generada mejore la sostenibilidad y reduzca las emisiones de carbono en las operaciones industriales de la compañía.

Ambas compañías ya son socias en el área de generación. Son accionistas (51% y 49%, respectivamente), en la empresa GEAR 1 S.A. (Generación Eléctrica Argentina Renovable I), que es titular y opera el parque eólico y solar San Luis Norte. Está ubicado en Toro Negro, en el departamento de Belgrano de esa provincia, y tiene una potencia total de 112,5 MW.

Se trata de el séptimo compromiso inversión en el marco del esquema especial que otorga una serie de beneficios fiscales y jurídicos (baja del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada de IVA, no cobro de retenciones a las exportaciones o de aranceles a la importación, entre otros) para las empresas que planteen desembolsos superiores a los u$s200 millones. Esto representa un compromiso de inversión confirmado de al menos u$s9250 millones, según datos del Ministerio de Economía.