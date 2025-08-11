Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 11 de agosto

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.296,89 para la compra y a $1.339,16 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1295 para la compra y $1.335 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar blue se vendió a $1.335, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s138 millones a u$s41.976 millones tras la caída pronunciada del oro.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.322.

Los contratos de dólar futuro cerró dispar: el tramo más corto cayó, septiembre se mantuvo sin variación y los más largos cerraron al alza hasta enero. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.356 y que en diciembre llegará hasta los $1.504,50.

A cuánto operó el dólar blue hoy, lunes 11 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.335 y la brecha con el oficial volvió a terreno positivo en torno al 1%.

Valor del MEP hoy, lunes 11 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.324,54 y el spread con el oficial se ubicó en 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 11 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.328,62 y la brecha se posicionó en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 11 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 11 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.331,03, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 11 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.835, según Binance.