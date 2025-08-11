Licitación de deuda: Luis Caputo fija límite a la suscripción de Lecaps más cortas frente a vencimientos por $15 billones

A diferencia de otros llamados, el Gobierno fijará máximos de $3 billones para letras con vencimiento al 12 de septiembre, y de $4 billones al 30 de septiembre.

En el marco de un mercado financiero desafiante , el Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo, comenzó este lunes el proceso para renovar vencimientos de agosto por unos $23 billones, al presentar el menú de bonos que integrará el primer llamado del mes, con compromisos por casi $15 billones.

En esta ocasión, la Secretaría de Finanzas decidió fijar un monto máximo para las suscripciones a menos de un mes. De un total de $15 billones a colocar, buscará que no supere el 50% dentro de los plazos cortos . El resto tendrá que pasar a entre octubre y febrero.

De esta forma, el Tesoro detalló los instrumentos que ofrecerá en la licitación para este miércoles 13 de agosto:

DOLAR LINKED

Al 15 de febrero (TZVD5)

BONCER

Al 31 de octubre (TZXO5)

TAMAR

Al 10 de noviembre (M10N5)

Al 16 de enero (M16E5)

Al 13 de febrero (M13F5)

De esta manera, Caputo buscará refinanciar el vencimiento de Lecap S15G5, a pagarse el 18 de agosto por el feriado del próximo viernes.

En el menú ofrecido, se observan varios cambios si se tiene en cuenta la última licitación. Por ejemplo, el Gobierno no ofrece Lecaps que vencen el 29 de agosto, ni Boncaps, al 17 de octubre, pero agregan Lecap al 10 de noviembre.

"Se supone que iban a ofrecer títulos con vencimiento dentro de 3 meses. Agregan S10N5 por otro lado - Lecaps más cortas S12S5y S30S5 tendrán límites de emisión de ARS 3 y 4 billones", señalaron desde el mercado.

El llamado incluye nuevamente bonos atados al dólar, pero esta vez, al 15 de febrero de 2026. En el llamado anterior, con plazos más cortos, no hubo interés, pero ahora las cotizaciones de dólar futuro marcan para febrero del año entrante precios por encima del techo de la banda. Si hay expectativa de cambio de régimen cambiario, el Gobierno trataría de captar esa demanda.

"En la curva de Boncer, cambian el bono TZXO6 a TZXO5, bajando duración significativamente, aunque dudo que convaliden su tasa real mayor al 20%. Ofrecerán más duración solo en tasa fija con Lecaps S16E6 (nuevas) y Boncap T13F6", detallaron en la city.