Manuel Adorni: "La deuda con Cammesa no debería generar problemas en el servicio eléctrico"

El vocero presidencial Manuel Adorni negó que la millonaria deuda de Cammesa con las generadoras de energía desemboque en problemas o cortes del suministro eléctrico en algunas zonas del país . "No tiene que haber ninguna dificultad en el servicio", dijo el portavoz de Javier Milei en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, donde también habló del paro de la CGT .

La propuesta gubernamental ideada por el ministro de Economía, Luis Caputo, consiste en cancelar la deuda por subsidios energéticos, que en el documento oficial se reconoce que a fines de abril alcanzaba $1.074.258.000.000, con una quita del 50% mediante la entrega de un bono en dólares (AE38) para diferir los montos vencidos correspondientes a diciembre y enero.

Luis Caputo Conferencia de Prensa.jpg Foto: Mariano Sánchez - NA.

La Resolución 58 estableció que el cálculo de los montos nominales a entregar de cada bono se realizará al tipo de cambio de referencia (Comunicación A3500 del BCRA) a la cotización vigente al cierre del día de la fecha de la aceptación formal por parte de los generadores.

Esa norma también dijo que la factura con vencimiento en abril de 2024 deberán ser canceladas en su totalidad en un plazo de 30 días corridos de la entrada en vigencia de la resolución.

El rechazo de la asociación de generadoras eléctricas

Pero a las pocas horas de la oficialización, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) le hizo llegar una nota al Ministerio de Economía en la que enumera siete puntos por los que rechaza esta forma de pago. En la misiva firmada por Gabriel Baldassarre, presidente de AGEERA, se indica que la propuesta “impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales”.

red transporte energia2.jpg El sector industrial y de grandes comercios desplomó su demanda de electricidad 7,8% interanualmente. Foto: Telam

También se alerta que aceptar este método de pago supone “una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses”.

En otro tramo de la carta, AGEERA alerta que “una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país”.

En ese sentido, agrega que “un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica”.

Qué dijo Adorni de la deuda con Cammesa

Adorni celebró la oficialización de oferta a las generadoras, pero evitó dar información sobre la aceptación o rechazo. "Es parte de la corrección que estamos haciendo en un montón de cuestiones, digamos de facturas impagas que nos han dejado sobre la mesa, y que estamos tratando de agarrar una a una y tratando de solucionar, una de ellas es la de las generadoras", sostuvo.

“Esto no debería traducirse en algún problema en cuanto a la prestación del servicio, o que el sistema tenga algún inconveniente, de ninguna manera”, dijo el vocero, y subrayó que esta deuda “es parte de un debate que se da en otros ámbitos también, no solo en el energético”.

manuel adorni 2 18-03.jpeg

“Estamos tratando de solucionar un tema importante en términos de recursos, que lamentablemente es parte de la herencia. Estamos haciendo todos los esfuerzos por solucionar definitivamente es período adeudado, y por supuesto, el resto va quedar prontamente normalizado”, añadió. Javier MIlei había prometido para que para junio iba a estar saldada la deuda con Cammesa.

En ese marco, el funcionario dijo que la entrega del bono en dólares al 2038 que implicará una quita de la deuda del 50% según estimaron las compañías, es “parte de la solución que tenemos del desastre que nos han dejado”, y que en otros aspectos se utilizaron otras herramientas, cómo por ejemplo, en la deuda con los importadores con el Bopreal. “Vamos tratando de solucionar los problemas de acuerdo a las herramientas las restricciones presupuestarias y el tamaño del problema ameritan”.

Sobre el final de la respuesta, Adorni volvió a enfatizar: “No debería haber, ni estamos evaluando que vaya a haber, ni consideramos que haya absolutamente ningún inconveniente (en el servicio eléctrico) que provenga de la deuda con Cammesa”.

La preocupación de Estados Unidos y el FMI

Según reveló el presidente de AES Argentina, Martín Genesio, esta situación generó preocupación en el Fondo Monetario Internacional (FMI), la embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía de ese país, que temen por la "ruptura de contratos" energéticos en Argentina.

PAG11-12-MARTIN GENESIO-Fuchila.jpg

Genesio reveló públicamente que recibió llamadas del FMI y de las distintas áreas del gobierno de los Estados Unidos para preguntarle sobre el impacto en las compañías energéticas de las Resolución 58. "Nos llamaron y nos preguntaron qué está pasando. En mi opinión personal, romper un contrato es una muy mala señal. Mi expectativa es que se pueda solucionar de otra forma y no se rompan acuerdos previos", aseguró Genesio, en el marco del seminario de energía organizado por LIDE.

Las generadoras que aceptaron la oferta del Gobierno

Mientras Pampa Energía, la firma encabezada por Marcelo Mindlin, notificó a sus inversores que analiza “medidas legales” contra la decisión oficial de pagar en bonos la deuda que mantiene Cammesa, al menos cinco empresas confirmaron en off the record que aceptaron la propuesta. Se trata de YPF, YPF Luz, Albanessi, Pluspetrol y PAE. Si bien no trascendieron los montos que recibirá cada una, se estima que las compañías aceptaron la quita en el afán de poder cobrar parte de la deuda.