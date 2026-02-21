Mendoza: 6 empresas compiten por una obra eléctrica de más de u$s51 millones

El proyecto de la nueva estación transformadora y la ampliación de Capiz, con ofertas incluso por debajo del presupuesto oficial. Mejorará el suministro para más de 150.000 habitantes.

Apertura de sobres. La nueva infraestructura fortalecerá la seguridad operativa y habilitará futuras ampliaciones en 132 kV.

Seis compañías presentaron sus propuestas económicas para ejecutar la que ya es considerada la obra energética más relevante del Valle de Uco, en Mendoza : la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz , un proyecto clave para robustecer la red eléctrica y acompañar el crecimiento productivo de la región.

La apertura del Sobre 2 se realizó en el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza , con participación de los organismos técnicos y bajo los criterios de transparencia establecidos en el proceso licitatorio.

Tras conocerse las ofertas, la ministra Jimena Latorre destacó el nivel de competencia alcanzado. “Cuando hay reglas estables y transparentes, se beneficia la concurrencia. Y, a mayor concurrencia, hay mejor competencia. Si hay mejor competencia, los precios bajan” , afirmó.

La funcionaria subrayó además que algunas propuestas se ubicaron por debajo del presupuesto oficial. “Eso significa que los recursos públicos se pueden distribuir mejor y que es posible realizar una mayor cantidad de obras”, remarcó.

La obra, con una inversión inicial estimada de u$s51.207.660 , un monto que podría reducirse tras la evaluación de las ofertas, permitirá responder a la creciente demanda eléctrica y mejorar la calidad del suministro para más de 150.000 habitantes.

Según Latorre, el impacto trasciende lo técnico. “Esta infraestructura viene a fortalecer y darle mayor seguridad a la distribución y al transporte eléctrico en el Valle de Uco, pero también a robustecer el sistema de transporte eléctrico de toda la provincia”, señaló, y agregó que la disponibilidad energética “implica que nuevas fábricas puedan radicarse, que el sector productivo se desarrolle y que los vecinos cuenten con un servicio más seguro”.

El proyecto acompañará el crecimiento vitivinícola, agroindustrial y turístico, sectores que explican buena parte del dinamismo económico del suroeste de Mendoza.

Paso clave para más energías renovables

El subsecretario Manuel Sánchez Bandini explicó que la obra es un habilitador para nuevos proyectos de generación limpia. “Permiten que proyectos de energías renovables -como los parques que ya están en construcción y otros que podrán obtener factibilidad- puedan generar energía limpia e inyectarla a un sistema de transporte que se verá fortalecido con esta nueva línea”, sostuvo.

Además, confirmó que la provincia continúa ampliando su infraestructura: “Ya está en curso la licitación de la línea Mendoza Norte y estamos trabajando para desarrollar nuevas líneas en el resto de la provincia, también en el sur”.

Las compañías que superaron la evaluación técnica y presentaron ofertas económicas son:

Distrocuyo SA

Corporación del Sur

José Cartellone Construcciones Civiles SA

Rovella Carranza SA y Laugero Construcciones SA

Da Fré / Sowic UT

Montelectro SA y TECSA SA

Además de mejorar la confiabilidad del sistema, la nueva infraestructura fortalecerá la seguridad operativa ante eventuales fallas del sistema interconectado provincial y habilitará futuras ampliaciones en 132 kV.

Entre ellas, desarrollos vinculados a Tunuyán y Pareditas y el cierre del anillo eléctrico regional mediante la estación transformadora de Tupungato.