De cuánto es la fortuna de Bryan Johnson, el "vampiro" de Silicon Valley

Uno de los multimillonarios más particulares de los Estados Unidos, conocé su historia y patrimonio.

Uno de los empresarios más particulares de Silicon Valley. Bryan Johnson

Bryan Johnson es un reconocido empresario tecnológico y capitalista de riesgo estadounidense que ha captado la atención global, no solo por su éxito en los negocios, sino por su extrema dedicación a la longevidad. Con una fortuna que asciende a cientos de millones de dólares, Johnson se ha convertido en una de las figuras más fascinantes y controvertidas del ecosistema de Silicon Valley.

Es ampliamente conocido como el "vampiro" de Silicon Valley debido a "Project Blueprint", un costoso y riguroso experimento personal para revertir su edad biológica. A través de este sistema, que incluye una dieta estricta, más de 100 suplementos diarios y monitoreo médico constante, Johnson busca que sus órganos funcionen como los de un joven de 18 años, desafiando los límites convencionales del envejecimiento humano.

Bryan Johnson El empresario estadounidense es conocido como el "Vampiro de Silicon Valley" por su desafío contra la muerte. Imagen: Netflix La historia de Bryan Johnson y cómo se convirtió en millonario La trayectoria hacia la riqueza de Johnson comenzó con un espíritu emprendedor forjado en la necesidad y la innovación. Después de fundar varias empresas menores, alcanzó el éxito masivo con Braintree, una plataforma de procesamiento de pagos que adquirió Venmo y se volvió esencial para el comercio electrónico.

En 2013, Johnson consolidó su estatus de multimillonario al vender Braintree a PayPal (propiedad de eBay) por la impresionante suma de 800 millones de dólares en efectivo. Tras esta venta, fundó OS Fund y Kernel, una compañía dedicada a desarrollar interfaces cerebro-computadora para medir señales neuronales.

Bryan Johnson A través del "Bio Hacking" está intentando rejuvenecer. Imagen: Netflix Sin embargo, su mayor proyecto actual es su propio cuerpo. Tras sufrir una fuerte depresión y problemas de salud derivados del estrés laboral, Johnson decidió invertir su tiempo y dinero en "hackear" la biología humana. Su terapia para ser más joven, el mencionado "Project Blueprint", tiene un costo anual de aproximadamente 2 millones de dólares.

Este régimen incluye desde transfusiones de plasma (que incluso llegó a realizar con su propio hijo en un intento de intercambio generacional) hasta terapias de luz y entrenamientos físicos milimétricamente calculados para optimizar cada marcador biológico de su organismo. De cuánto es el patrimonio de Bryan Johnson Actualmente, el patrimonio neto de Bryan Johnson se estima en aproximadamente 400 millones de dólares. Esta fortuna proviene principalmente de la venta estratégica de su empresa Braintree, así como de sus inversiones inteligentes a través de su fondo de capital de riesgo, donde ha financiado diversas startups tecnológicas y científicas de alto impacto. A pesar de gastar millones de dólares anualmente en su búsqueda de la "eterna juventud", su capital sigue siendo sólido gracias a la diversificación de sus activos y su rol continuo como líder en la industria de la neurotecnología. Johnson representa una nueva generación de magnates que utilizan su inmensa riqueza para intentar resolver lo que él considera el problema técnico más grande de la humanidad: la muerte.

