La embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza por llamar "equipo africano" a su Selección

Se trata de Hebe Casado, quien también mostró rechazo ante Kylian Mbappé. Al respecto, la sede diplomática expresó que "el racismo no es una opción".

Se trata de Hebe Casado, quien publicó un comentario en redes por el partido contra Paraguay.

La embajada de Francia declaró "persona no grata" a la vicegobernadora de Mendoza, tras llamar al seleccionado galo "equipo africano". En un tuit, la funcionaria Hebe Casado apuntó contra el equipo europeo en contexto del partido que jugó contra Paraguay.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según contó Clarín, la Embajada de Francia en la Argentina tomó la decisión de que Casado no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades de ese país a menos que se retracte .

De igual manera, "ningún funcionario francés participará en una reunión con el gobierno de la provincia de Mendoza si Hebe Casado está presente".

Al respecto, el embajador de Francia en la Argentina Romain Nadal sostuvo al medio citado que " el racismo no es una opinión, es un delito . No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

Casado ejerce la gobernación de la provincia junto a Cornejo, de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la alianza Cambia Mendoza.

Su trayectoria política reciente estuvo marcada por su desafiliación del PRO en mayo de 2025—partido con el que había integrado la coalición de gobierno— como primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

En declaraciones a MDZ Radio, Casado indicó que el presidente Javier Milei le había dicho que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”. Su acercamiento al espacio libertario se remonta a su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien describió como su referente y mentora.