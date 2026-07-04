Mendoza consolida su renacer minero: CAMEM celebró 23 años con un mensaje de unidad, inversiones y futuro

Más de 130 empresarios, proveedores, funcionarios y referentes del sector participaron del aniversario de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras. En un clima de fuerte optimismo, destacaron que la provincia dejó atrás años de parálisis y avanza hacia una minería moderna, competitiva y sostenible.

La postal fue casi simbólica. Afuera, el frío mendocino se hacía sentir luego de una tenue nevada que había cubierto parte de la provincia de blanco. Adentro del Hotel Royal Princess, en cambio, el clima era completamente distinto: más de 130 empresarios, proveedores, funcionarios, ejecutivos e invitados especiales compartían abrazos, conversaciones y proyectos en la celebración por el 23° aniversario de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CAMEM) , convencidos de que la minería atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

El encuentro, realizado en el marco del CAMEM Conecta Executive After , sirvió para mucho más que conmemorar un aniversario. Fue una oportunidad para hacer un balance de más de dos décadas de trabajo, recordar los años más difíciles para la actividad y, sobre todo, proyectar el futuro de una industria que hoy vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda de Mendoza.

" Lo que pasó desde aquellos primeros años hasta hoy fueron historias muy difíciles, de mucha resiliencia. Ahora nos toca vivir una nueva etapa de Mendoza, donde empieza a florecer una industria que potencialmente va a ayudar muchísimo al desarrollo social y económico de la provincia ", resumió el presidente de CAMEM, Guillermo Pensado , durante la apertura.

Pensado repasó la historia de una institución que nació formalmente en 2003 y que atravesó largos años de incertidumbre, restricciones y escasa actividad minera.

"La minería mendocina dejó atrás los años de resistencia y hoy construye una industria con visión de futuro, competitividad e institucionalidad", dijo Guillermo Pensado, presidente de CAMEM.

Hoy la realidad es completamente distinta. La entidad supera el centenar de empresas asociadas y volvió a convertirse en un ámbito de referencia para toda la cadena de valor minera. "Cuando asumimos en 2024 éramos apenas 16 socios. Hoy somos más de 100. Pero lo importante no es solamente el número, sino que hoy nos reunimos con un objetivo completamente distinto: construir una industria que pueda ayudar a Mendoza, al país y a la región", afirmó.

Para el dirigente, el desafío actual ya no pasa únicamente por defender la actividad, sino por construir una institucionalidad sólida que trascienda a las personas.

CAMEM



En ese sentido destacó el proceso de normalización administrativa de CAMEM, el fortalecimiento institucional y el objetivo de certificar normas ISO 9000 para profesionalizar el funcionamiento de la entidad. "La idea es dejar una institución fuerte, que funcione más allá de quienes integren las futuras comisiones directivas."

Hebe Casado: "Hoy Mendoza es una provincia minera"

Uno de los discursos más esperados fue el de la vicegobernadora Hebe Casado, quien realizó un fuerte respaldo político al desarrollo del sector.

Con un tono distendido, comenzó recordando que años atrás las reuniones del sector -esos café de cuatro personas- parecían "grupos de autoayuda". "Muchos de estos 23 años fueron reuniones de autoayuda. Hoy ya no. Hoy podemos mirar hacia adelante", afirmó entre aplausos.

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, y Carolina Pérez, profesional técnica de la Dirección de Planificación, de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia. CAMEM

La funcionaria sostuvo que Mendoza dejó atrás décadas de inmovilismo y aseguró que la minería ya forma parte de la realidad provincial. "Hoy Mendoza es una provincia minera. Ya no podemos decir que en Mendoza no se hace minería. Tenemos numerosos proyectos aprobados con declaración de impacto ambiental dentro del marco de la Ley 7722 y estamos dando todos los pasos para construir una minería sostenible y sustentable", sostuvo.

Casado atribuyó ese cambio a una decisión política del gobernador Alfredo Cornejo, acompañada por un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. "Todo esto no sería posible sin la decisión política del gobernador. Detrás hay un enorme equipo integrado por el Ministerio de Energía y Ambiente, Impulsa Mendoza, el Ministerio de Producción, la Legislatura y también la Justicia. Eso habla de la institucionalidad que tiene Mendoza."

La vicegobernadora destacó especialmente el avance de los distritos mineros de Malargüe y el desarrollo de PSJ Cobre Mendocino, al que definió como un proyecto emblemático para la provincia. "Tenemos todas nuestras expectativas puestas en PSJ. Es un proyecto que sufrió muchísimo durante años y hoy está muy cerca de comenzar su etapa constructiva."

El rol de las empresas

Casado reservó uno de los pasajes más enfáticos de su discurso para reconocer el trabajo del sector privado. "La parte más importante de todo esto son ustedes. Las empresas son las que convierten las decisiones políticas en hechos concretos", indicó la vicegobernadora.

Además, rechazó la necesidad de imponer mecanismos de protección para proveedores locales. "No necesitamos un 'Compre Mendocino'. Estoy convencida de que los empresarios mendocinos son competitivos y pueden trabajar en cualquier provincia o país cumpliendo los estándares que exige la minería moderna", alertó.

Valentina Cassino (Comunicación PSJ-Agencia OHCHO), Fabrián Gregorio (CEO de PSJ), Guillermo Pensado (CAMEM), Manuel Baños (CAMEM) y Blanca Chávez (CAMEM). CAMEM

Construir una minería competitiva

Durante su intervención, Pensado insistió en que el crecimiento de la minería dependerá de la capacidad de toda la cadena de valor para elevar sus estándares. "La minería requiere preparación, conocimiento y certificaciones. No alcanza con estar en Mendoza; tenemos que ser competitivos", enfatizó el dirigente empresario.

En esa línea explicó que CAMEM viene desarrollando programas de capacitación junto con el Gobierno provincial para productores de tercera categoría, proveedores y empresas, además de nuevos cursos vinculados con innovación, inteligencia artificial y procesos de certificación.

También destacó el trabajo que la Cámara realiza junto a Impulsa Mendoza, municipios e instituciones profesionales para ampliar la participación de empresas locales en los futuros proyectos.

Una provincia con rumbo

Blanca Chávez, gerenta de Desarrollo Estratégico de CAMEM, resaltó el empuje del empresariado mendocino y llamó a las empresas a salir a buscar oportunidades y crecer junto a la Cámara. CAMEM

La gerente de Desarrollo Estratégico de CAMEM y CEO de HASU, Blanca Chávez, también dejó un mensaje cargado de optimismo sobre el momento que atraviesa la provincia. "Recorrí prácticamente todas las provincias argentinas y nunca vi un empuje como el de Mendoza. Hay una visión muy clara sobre hacia dónde quiere ir", expresó la ejecutiva y organizadora del evento aniversario.

Chávez recordó cómo comenzó su vínculo con la Cámara hace poco más de un año y medio y valoró especialmente la decisión política que permitió reactivar la actividad. "Nada de todo esto sería posible sin esa determinación política. Pero también les quiero pedir algo a todos los socios y a quienes todavía no lo son: muévanse, golpeen puertas, busquen oportunidades. Desde CAMEM queremos acompañarlos en cada paso", aseveró.

Infraestructura e inversiones

La jornada también incluyó dos paneles de análisis. El primero, "Minería e Infraestructura", fue moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report Sebastián D. Penelli y el secretario general de CAMEM, Manuel Baños, y reunió a funcionarios provinciales para debatir sobre planificación territorial, logística y corredores estratégicos necesarios para acompañar el crecimiento minero.

Posteriormente se desarrolló el panel "Mapa de Inversiones Mineras", moderado también por Sebastián D. Penelli, donde representantes de los principales proyectos analizaron la cartera de inversiones prevista para Mendoza entre 2026 y 2030 y el avance de iniciativas como PSJ Cobre Mendocino.





Sebastián D. Penelli (periodista, moderador), Fabrián Gregorio (CEO PSJ), Sebastián Piña (CEO Impulsa Mendoza) y Guillaume Légaré, head Latin America de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange (Bolsa de Toronto). CAMEM

Un aniversario que miró hacia adelante

Después de las exposiciones, el encuentro cerró con un espacio de networking que reflejó el espíritu de la jornada. Mientras los asistentes continuaban intercambiando ideas y generando nuevos vínculos, compartieron un cóctel acompañado por las propuestas gastronómicas de Cookins: Picada & Finger Food y los vinos Malbec-Cabernet y Cabernet Franc de Penedo Borges.

La escena sintetizó el momento que atraviesa la minería mendocina: una actividad que durante años resistió en silencio y que hoy vuelve a reunirse ya no para debatir su supervivencia, sino para planificar inversiones, formar proveedores y construir una industria que busca convertirse en uno de los motores del desarrollo económico de Mendoza durante las próximas décadas.



