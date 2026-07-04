Otra minera llegó a la Bolsa de Toronto: Argentina Metals sale a buscar capital internacional para acelerar la exploración de cobre en Mendoza

Argentina Metals presentó su ingreso a la TSX Venture Exchange durante una nueva edición del Mines & Wines. El evento reunió a empresarios, inversores y funcionarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

La cuenta regresiva y el toque de campana simbolizaron el ingreso de una nueva minera de Argentina al mercado de capitales de Toronto.

Con una cuenta regresiva, lluvia de papelitos, aplausos y la tradicional ceremonia de apertura del mercado bursátil de Canadá , Mendoza volvió a enviar una señal al mundo financiero. Argentina Metals Corp. se convirtió en una nueva empresa vinculada a la minería argentina que da el salto hacia la TSX Venture Exchange , la Bolsa de Toronto especializada en financiar proyectos de exploración minera , con el objetivo de captar inversores internacionales para desarrollar sus activos cupríferos en la provincia.

El anuncio se realizó durante una nueva edición del Mines & Wines , en el imponente salón principal de la Bolsa de Comercio de Mendoza , convertido por unas horas en una auténtica vidriera del ecosistema minero provincial. Una enorme pantalla LED dominó el escenario, mientras livings con sillones distribuidos en el centro del recinto, empresarios de pie en los laterales, cámaras de televisión y representantes del mercado financiero acompañaron una jornada que buscó mostrar que Mendoza quiere jugar en las grandes ligas del financiamiento minero.

El momento culminante llegó con la simulación de la apertura del mercado de Toronto y Energy Report estuvo presente . Luego de la cuenta regresiva, una lluvia de papelitos blancos inundó el escenario mientras autoridades, empresarios y ejecutivos celebraban el ingreso bursátil de la compañía. La ceremonia oficial de apertura de la rueda de la TSX se transmitirá el próximo 10 de julio .

Argentina Metals Corp . es una empresa canadiense que decidió concentrar toda su estrategia en Mendoza. Posee 26 proyectos de exploración , distribuidos sobre 146.700 hectáreas , todos de propiedad exclusiva y libres de regalías privadas, con Las Estrellas como su activo insignia.

La Bolsa de Comercio de Mendoza reunió a autoridades, empresarios e inversores en una nueva edición de Mines & Wines.

La compañía cotizará en Toronto bajo el símbolo VLLC , con un precio inicial de 0,30 dólares canadienses por acción . Tras la presentación oficial realizada en Mendoza, los papeles subieron 11,11% , reflejando el interés despertado entre los inversores.

Además, la empresa comenzó recientemente a cotizar en la Bolsa de Frankfurt (FSE) bajo el símbolo VA5, ampliando su acceso al mercado europeo.

En paralelo, acaba de completar la adquisición de los proyectos El Salado y La Quimera, incorporando otras 9.980 hectáreas a su cartera de exploración.

Detrás del complejo proceso de listado bursátil tuvo un rol clave el abogado Saúl Feilbogen, especialista en mercados de capitales y derecho minero, quien acompañó la estructuración legal necesaria para que la compañía pudiera acceder a la plaza financiera canadiense.

Financiamiento para una industria intensiva en riesgo

El ingreso a Toronto no representa solamente un reconocimiento institucional. En minería, especialmente durante las etapas iniciales de exploración, acceder al mercado de capitales suele ser la única alternativa para financiar campañas geológicas que demandan millones de dólares antes de generar cualquier ingreso.

En ese contexto, el CEO de Argentina Metals, Raymond Harari, sostuvo que conocer Mendoza modificó completamente la estrategia de la empresa. "Conocer Mendoza cambió completamente la trayectoria de nuestra compañía. Encontramos una provincia que impulsa las inversiones, abre puertas y trabaja para que las cosas sucedan", señaló.

El ejecutivo recordó que hace menos de dos años el proyecto era apenas una idea. "Hoy comenzamos a cotizar en la TSX Venture Exchange y demostramos que Mendoza puede competir entre las jurisdicciones más atractivas del mundo para la inversión minera", sostuvo el joven director ejecutivo panameño.

Harari aseguró que la empresa continuará invirtiendo en la provincia y expresó su deseo de que otras compañías sigan el mismo camino. "Queremos que esta sea la primera de muchas empresas que encuentren en Mendoza las condiciones para acceder al mercado internacional de capitales", afirmó.

El empresario aseguró que Argentina Metals continuará desarrollando sus proyectos en la provincia y expresó su confianza en el futuro de la actividad. "Vamos a seguir explorando, invirtiendo y creciendo. Estamos convencidos de que lo mejor para Mendoza también será lo mejor para quienes apostamos por desarrollar proyectos en esta provincia. Queremos que esta sea la primera de muchas empresas que encuentren en Mendoza las condiciones para acceder al mercado internacional de capitales", advirtió.

Alfredo Cornejo sobre la minería: "Hemos sembrado una política de Estado"

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que Mendoza logró construir las condiciones institucionales necesarias para transformar la minería en un nuevo motor económico. "Mendoza ha tomado muy en serio que debe encender un nuevo motor de crecimiento", recalcó.

El mandatario sostuvo que el nuevo Código de Procedimiento Minero, las aprobaciones legislativas y la estabilidad institucional permitieron recuperar la confianza de los inversores. "No queremos reemplazar ninguna actividad. Queremos hacer mejor lo que Mendoza ya hace bien e incorporar nuevos motores como la minería", añadió.

Cornejo destacó además que la provincia busca convertirse en un centro financiero para la minería andina."Sabemos que la exploración necesita financiamiento y queremos acercar esas fuentes de capital a Mendoza", remarcó el mandatario.

Jimena Latorre: "El desarrollo de Mendoza es inevitable"

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que en menos de dos años Mendoza logró reinsertarse en el ecosistema internacional de financiamiento para la minería.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, aseguró que en menos de dos años la provincia volvió a insertarse en el mapa internacional del financiamiento minero. "Hace muy poco comenzamos un proceso de reorganización. Hoy ya no hablamos de aspiraciones, sino de resultados concretos".

Latorre explicó que uno de los principales objetivos del Gobierno provincial fue brindar mayor seguridad jurídica y eliminar obstáculos innecesarios para facilitar el desarrollo de la actividad. “Nuestra tarea consistió en generar reglas claras, fortalecer la institucionalidad y fomentar la exploración. Hacer las cosas más fáciles no significa bajar estándares ambientales o regulatorios, sino eliminar complejidades que desalientan las inversiones y permitir que quienes arriesgan su capital puedan concentrarse en desarrollar sus proyectos", subrayó.

Y concluyó con una definición optimista: "Si logramos integrar todas nuestras capacidades, el desarrollo de Mendoza es inevitable".

CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, durante el evento Mines & Wines en la Bolsa de Comercio de Mendoza.



El director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, explicó que el acceso al financiamiento constituye uno de los tres ejes estratégicos de la empresa estatal. "No vamos a acelerar las inversiones si no logramos acercar el mercado internacional de capitales a Mendoza", destacó.

Para Piña, la iniciativa The Andean Bridge, impulsada junto con la Bolsa de Comercio de Mendoza, BYMA, IN-VR y la Bolsa de Toronto, apunta precisamente a generar ese vínculo. "Más que competir por ser la capital minera, queremos convertirnos en el lugar donde se generan las conexiones, la formación, las oportunidades y el acceso al financiamiento", expresó ante un auditorio repleto en la Bolsa de Comercio mendocina.

Toronto mira a la Argentina

La Bolsa de Valores de Toronto se consolidó como el principal mercado mundial para el financiamiento de la minería. El sector representa cerca del 20% de la capitalización total de ese mercado, valuado en alrededor de u$s6.400 millones. Solo durante 2025, las compañías mineras levantaron unos u$s16.000 millones en los mercados bursátiles internacionales, de los cuales u$s8.000 millones correspondieron a la TSX Venture Exchange. Es decir, la mitad de todo el capital captado por la minería a nivel global se canalizó a través de las bolsas de Toronto, una señal que refleja el fuerte interés de los inversores por financiar proyectos de exploración y desarrollo.

Ese protagonismo también alcanza a la Argentina. La Bolsa de Toronto reúne a más de 1.100 compañías mineras y actualmente más de 50 empresas vinculadas a proyectos argentinos cotizan entre la TSX y la TSX Venture Exchange, con más de 150 propiedades en distintas etapas de desarrollo.

En ese contexto, durante 2025 se organizaron roadshows en Argentina, Brasil y Chile para conectar proyectos de exploración con inversores internacionales, mientras que Mendoza y San Juan se consolidaron entre las jurisdicciones que más interés despiertan en los mercados.

Momentos previos a la cuenta regresiva. El cobre y oro mendocino ganan protagonismo: otra minera debuta en la Bolsa de Toronto para atraer inversiones.

El representante para América Latina de la Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange, Guillaume Légaré, destacó que Argentina se convirtió en uno de los destinos más atractivos para los inversores mineros internacionales. "Argentina está hoy en la mira de los inversores globales", enfatizó el ejecutivo paulista.

Légaré explicó que más del 50% del capital levantado durante el último año en la TSX estuvo destinado a proyectos mineros y recordó que actualmente existen más de 50 compañías vinculadas con proyectos argentinos cotizando en ambos mercados de Toronto. "Nuestro trabajo consiste en conectar esas oportunidades con el capital internacional", sostuvo.





Una estrategia integral

Durante el encuentro también se presentó una nueva herramienta financiera desarrollada por Andes Crowd junto con Banco Supervielle, destinada a facilitar el acceso al crédito para proveedores mineros mediante instrumentos vinculados a sus contratos comerciales.

Además, The Andean Bridge anunció un programa de formación junto con la Universidad Nacional de Cuyo, orientado a capacitar profesionales en financiamiento de proyectos mineros, mercados de capitales, RIGI, criterios ESG y estructuración financiera.

El director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo, destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando las instituciones financieras y el Gobierno provincial.





Por su parte, el director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Santiago Pérez Araujo, remarcó que el trabajo conjunto entre el mercado financiero y el Gobierno provincial busca fortalecer no sólo a las empresas mineras sino también a toda la cadena de proveedores.



"Desde la Bolsa de Comercio trabajamos todos los días para generar herramientas financieras que acompañen el desarrollo de la minería y de toda su cadena de proveedores, pero también del resto de las actividades que forman parte de la matriz productiva de Mendoza. Este trabajo conjunto refleja el compromiso de las instituciones para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento para la provincia", señaló Pérez Araujo.

Un cierre con sabor mendocino

Tras varias horas de presentaciones y anuncios, el encuentro concluyó con un espacio de networking donde empresarios, funcionarios e inversores continuaron las conversaciones en un clima distendido.

La gastronomía acompañó la celebración con una degustación de vinos mendocinos, fiambres, cazuelas, bandejeo de canapés y distintas especialidades regionales.

El salón principal de la Bolsa lució colmado, con livings, una pantalla gigante y más de un centenar de invitados.

Más allá de la ceremonia bursátil, el mensaje que dejó la jornada fue claro: Mendoza ya no busca solamente desarrollar proyectos mineros. También quiere convertirse en la puerta de entrada del financiamiento internacional para la minería argentina y de toda la región andina.