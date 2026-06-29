YPF suma a Eni y XRG al desarrollo de Vaca Muerta para acelerar el proyecto Argentina LNG

La petrolera venderá participaciones accionarias en la sociedad que será titular de bloques de gas destinados al proyecto. Eni y XRG tomarán un 32% cada una, mientras YPF conservará el 36%.

﻿El objetivo final es abastecer con gas natural licuado a los mercados internacionales y posicionar a la Argentina como un proveedor relevante de energía a nivel global.

YPF anunció la firma de acuerdos para incorporar a Eni y XRG al desarrollo del upstream dedicado al proyecto Argentina LNG , una iniciativa clave para transformar el gas de Vaca Muerta en exportaciones de gas natural licuado hacia los mercados internacionales.

La operación se realizará mediante la venta de participaciones accionarias en UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad que será titular de los bloques de gas ubicados en Vaca Muerta afectados al proyecto. Según informó la compañía, Eni y XRG adquirirán una participación del 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará el 36%.

“Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

La transacción está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas la aprobación de la Autoridad de Aplicación de la cesión de las áreas de YPF a UPCO ARLNG I. Una vez completada la operación, esa sociedad será titular de los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

A partir de la firma de los acuerdos, los bloques quedarán dedicados al desarrollo del proyecto Argentina LNG. Se trata de una iniciativa integrada de gran escala que articula el desarrollo de recursos no convencionales de gas en Vaca Muerta con infraestructura de midstream y licuefacción.

El objetivo final es abastecer con gas natural licuado a los mercados internacionales y posicionar a la Argentina como un proveedor relevante de energía a nivel global. Para eso, el proyecto requiere integrar producción de gas, transporte, procesamiento y capacidad de licuefacción.

El avance también consolida el armado societario del proyecto en el upstream. El pasado 30 de abril, YPF había adquirido, mediante un intercambio de activos con Pluspetrol, el 50% de participación que esa compañía tenía en los bloques. Con esa operación, la petrolera argentina pasó a controlar el 100% de las áreas que ahora serán incorporadas a la sociedad vehículo.

La llegada de Eni y XRG implica la incorporación de dos jugadores internacionales al desarrollo del recurso gasífero de Vaca Muerta. La participación de ambas compañías busca fortalecer la escala del proyecto y sumar experiencia en el desarrollo de gas y GNL para mercados globales.

Eni y XRG apuntan al gas de Vaca Muerta

Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, señaló que el ingreso en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de la compañía para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales.

El ejecutivo sostuvo que Vaca Muerta es una de las cuencas no convencionales más ricas del mundo en términos de recursos y destacó que la participación de Eni la posiciona a lo largo de toda la cadena de valor, desde el upstream argentino hasta el suministro de GNL a clientes internacionales.

Por su parte, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó que la Argentina tiene potencial para desempeñar un papel cada vez más importante frente a la creciente demanda mundial de gas natural. En esa línea, sostuvo que proyectos como Argentina LNG serán clave para aprovechar esa oportunidad.

El directivo destacó que Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo y aseguró que la transacción le da a XRG un rol directo en el impulso de un proyecto con escala, calidad y potencial de largo plazo para convertirse en una nueva fuente significativa de suministro confiable de GNL.

Con esta operación, YPF busca avanzar en la consolidación de asociaciones estratégicas para maximizar el valor de los recursos de Vaca Muerta, atraer inversiones de clase mundial y acelerar el desarrollo de una plataforma exportadora de gas natural licuado desde la Argentina.