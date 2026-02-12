YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo clave para avanzar con Argentina LNG y apuntan a definir la inversión en 2026

Las compañías sellaron un Acuerdo de Desarrollo Conjunto para avanzar hacia la Decisión Final de Inversión del proyecto, que prevé una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL.

YPF, la italiana Eni y la compañía XRG firmaron el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para avanzar en el proyecto Argentina LNG , una iniciativa destinada a producir y exportar gas natural licuado (GNL) a gran escala desde Vaca Muerta.

El acuerdo, de carácter vinculante, constituye un paso determinante en el camino hacia la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés), prevista para la segunda mitad de 2026.

Argentina LNG prevé una capacidad total de producción de 12 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL. El esquema contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con capacidad de 6 MTPA.

El diseño integral del proyecto incluye todas las etapas de la cadena de valor: producción en Vaca Muerta, procesamiento, transporte y exportación, con el objetivo de monetizar el potencial gasífero argentino y posicionar al país como proveedor global de GNL en el largo plazo.

La firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto establece el plan de trabajo para la próxima fase del proyecto. Entre las tareas previstas se encuentran:

Desarrollo de la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED).

Avances en la estructuración técnica del proyecto.

Definición de aspectos comerciales clave.

Trabajo en los esquemas de financiamiento.

Este proceso será determinante para alcanzar la FID, instancia que habilita el inicio formal de las inversiones.

Declaraciones de los socios

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó que la firma del acuerdo formaliza la incorporación de XRG al proyecto y refuerza la alianza estratégica con Eni. “Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”, afirmó.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, señaló que la incorporación de XRG fortalece el perfil internacional del proyecto y lo ubica entre las oportunidades más prometedoras del mercado global del gas.

En tanto, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, sostuvo que el acuerdo representa un hito en el desarrollo de un proyecto de gran escala que busca contribuir a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales.

Impacto esperado en inversión y exportaciones

Según las compañías, Argentina LNG implicará una inversión significativa, generación de empleo y el desarrollo de infraestructura estratégica. Además, permitiría consolidar una capacidad exportadora de largo plazo, en un contexto global donde el gas natural licuado se consolida como vector clave de transición energética.

Con este nuevo avance, el proyecto se encamina a convertirse en uno de los principales desarrollos energéticos del país y en una pieza central de la estrategia para transformar el potencial de Vaca Muerta en divisas y posicionamiento internacional.