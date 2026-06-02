Proyecto de GNL de Southern Energy suma socio logístico estrategico para recibir el buque licuefactor Hilli Episeyo

Bahía Grande aportará su experiencia en logística y operaciones marítimas para la construcción de la infraestructura que permitirá la llegada del buque licuefactor Hilli Episeyo y el desarrollo de la terminal de exportación de gas natural licuado en Río Negro.

GNL. La llegada del Hilli Episeyo marcará el inicio de una nueva etapa para el desarrollo gasífero argentino.

El megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que impulsa Southern Energy que lidera Pan American Energy (PAE) en las costas de Río Negro continúa sumando actores clave. La empresa Bahía Grande , especializada en logística y operaciones marítimas para la industria energética, anunció su incorporación a las obras de construcción de la terminal flotante de licuefacción (FLNG) que se desarrollará en el Golfo San Matías.

La participación de la compañía se enmarca en los trabajos previos a la llegada del buque licuefactor Hilli Episeyo , prevista para 2027, una de las piezas centrales del proyecto que busca convertir a la Argentina en un nuevo exportador global de GNL a partir del gas de Vaca Muerta.

La iniciativa contempla la construcción de una compleja infraestructura marítima y terrestre, incluyendo la instalación de un ducto subterráneo de acero de 30 pulgadas y un sistema de cañerías submarinas que conectarán los buques licuefactores con las instalaciones de transporte y exportación.

En ese contexto, Bahía Grande fue adjudicada por la firma de ingeniería Buzca para brindar apoyo logístico especializado durante distintas etapas de la obra.

La incorporación de Bahía Grande también refleja el creciente dinamismo que atraviesa la actividad marítima vinculada al sector energético.

La empresa participará a través de su embarcación BG Warrior, un remolcador offshore tipo Anchor Handling Tug Supply (AHTS), que tendrá un rol central en las tareas de zanjeo donde se instalará la tubería submarina y posteriormente en la colocación de bloques de anclaje y mantas de protección destinadas a garantizar la estabilidad y seguridad del sistema de conducción.

El BG Warrior es una de las unidades más sofisticadas de la flota de Bahía Grande. Cuenta con una capacidad de arrastre de 136 toneladas, una potencia superior a los 10.600 HP, posicionamiento dinámico DP2, sistema contra incendios FiFi 1 y equipamiento especializado para tareas de control de derrames y asistencia en operaciones offshore complejas.

"Es un orgullo para nosotros poder ser parte de este proyecto tan importante para el país, apoyando a terminales y personas con la seguridad y excelencia operativa que nos caracteriza en estos más de 35 años de trayectoria", destacó Andrés Jacob, CEO de Bahía Grande.

Un proyecto estratégico para las exportaciones argentinas

La terminal FLNG que impulsa Southern Energy forma parte de la nueva infraestructura energética que busca monetizar el potencial gasífero de Vaca Muerta a través de exportaciones de GNL hacia mercados internacionales.

El proyecto contempla la instalación de unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, permitiendo transformar el gas natural en estado líquido para su transporte marítimo a gran escala.

La llegada del Hilli Episeyo marcará el inicio de una nueva etapa para el desarrollo gasífero argentino, en un contexto en el que el país avanza con múltiples iniciativas destinadas a posicionarse como uno de los principales exportadores de GNL del hemisferio sur durante la próxima década.

BUQUE LICUEFACCIÓN El buque Hilli Episeyo, propiedad de Golar LNG. Golar LNG

Crecimiento del offshore y demanda de servicios especializados

La incorporación de Bahía Grande también refleja el creciente dinamismo que atraviesa la actividad marítima vinculada al sector energético.

Con más de 35 años de trayectoria, la empresa se ha consolidado como uno de los principales proveedores de logística y operaciones marítimas para la industria de Oil & Gas en el Cono Sur, acompañando tanto el desarrollo de Vaca Muerta como los proyectos offshore que avanzan sobre la plataforma continental argentina.

La compañía opera una flota de embarcaciones especializadas integrada por buques offshore con posicionamiento dinámico, remolcadores AHTS, buques tanque y otras unidades preparadas para operar en entornos de alta exigencia técnica y operativa.

Desde la empresa destacan que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y la expansión de los proyectos vinculados a exportación de petróleo y gas están impulsando una mayor demanda de servicios marítimos especializados, un segmento que será clave para acompañar las inversiones previstas en infraestructura energética durante los próximos años.