Samsung supera el u$s1 billón de valor de mercado: las razones detrás del boom

Es la primera vez que la capitalización bursátil del gigante coreano supera el billón de dólares. El boom de los chips de Inteligencia Artificial, uno de los grandes motivos detrás del crecimiento.

El gigante tecnológico asiático, uno de los principales ganadores de la carrera por la IA.

El valor del mercado del gigante tecnológico Samsung superó este miércoles por primera vez en su historia el billón de dólares , impulsado por la creciente demanda de chips de Inteligencia Artificial.

La compañía surcoreana logró su nuevo máximo histórico luego de que las acciones de la empresa se revalorizaran hasta un 11% esta mañana. Así, Samsung se ubica como la segunda firma asiática en superar la histórica cifra, solo detrás de Taiwán Semiconductor Manufacturing (TSM).

El movimiento no fue aislado. En paralelo, el índice Kospi avanzó con fuerza — más de un 5% en la apertura — y logró quebrar por primera vez la barrera de los 7.000 puntos , impulsado en gran medida por el rally del sector tecnológico.

Detrás de la suba aparece un factor estructural: l a carrera global por la inteligencia artificial. Samsung se consolidó como uno de los proveedores centrales de semiconductores de alto rendimiento, un segmento clave para las empresas que buscan no quedar rezagadas en el desarrollo de IA. En ese esquema también juega un rol relevante su competidor local, SK Hynix, cuyas acciones avanzaron cerca de un 10% en la misma rueda.

El salto bursátil llega pocos días después de que la compañía reportara resultados trimestrales excepcionales. Según informó la propia firma, la ganancia operativa del primer trimestre trepó un 750% interanual hasta un récord de 57,2 billones de wones (u$s39.300 millones).

Desde la empresa explicaron el desempeño por "las innovaciones de IA y la respuesta proactiva del mercado", y anticiparon que "la fuerte demanda de memoria continúe" durante el segundo trimestre, en un contexto de expansión acelerada de la infraestructura vinculada a esta tecnología.

En perspectiva, el recorrido reciente es igual de contundente: los papeles de Samsung acumulan una suba cercana al 300% en el último año, reflejando cómo el boom de la inteligencia artificial se trasladó de lleno a las valuaciones del sector.

El avance también se da en sintonía con una estrategia más amplia de Corea del Sur. El gobierno busca posicionar al país entre las tres principales potencias globales en inteligencia artificial, junto con Estados Unidos y China, apoyándose en el músculo tecnológico de compañías como Samsung y SK Hynix.

El futuro de la demanda de chips

Detrás del envión, sin embargo, empiezan a asomar algunas tensiones. El fuerte crecimiento de la unidad de semiconductores convive con un desempeño más débil en los negocios de móviles y pantallas, presionados por el encarecimiento de insumos y componentes.

A ese frente operativo se suma otro, más sensible: el laboral. El impulso que trajo la inteligencia artificial en los resultados también elevó las expectativas internas, y parte de la plantilla reclama una mayor participación en esos beneficios. En ese contexto, los trabajadores ya amenazan con una huelga general de 18 días hacia fin de mes.

Con todo, el consenso del mercado mantiene una lectura optimista. De acuerdo con estimaciones de analistas del lado vendedor relevadas por Bloomberg, los papeles de Samsung todavía tendrían margen para subir cerca de un 30% en los próximos 12 meses. Hoy la compañía opera a 5,3 veces ganancias proyectadas, muy por debajo de las 14,4 veces que llegó a marcar en octubre.