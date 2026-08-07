La producción minera en su auge: trepó 8,4% en el primer semestre y marcó un nuevo récord

La producción minera tuvo su mayor número desde el comienzo del índice en 2017. Con un crecimiento del sector caracterizado por la heterogeneidad, las exportaciones alcanzaron u$s4.742 millones, liderado por el litio.

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) elaborado por el Indec, registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 8,4% respecto a igual período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. De esta manera, el indicador trepó al nivel más alto desde que comenzó a medirse la serie, en enero de 2017.

El resultado semestral se sustenta en un junio especialmente sólido. El Indec informó que la producción minera creció un 11,4% interanual en ese mes . En términos desestacionalizados, el índice subió un 1,7% frente a mayo, y la serie de tendencia-ciclo, que suaviza las variaciones de corto plazo, acumula 24 meses consecutivos al alza, dato que el ministro Caputo destacó en su cuenta de X.

Sin embargo, más allá de la suba del sector, el mismo no fue uniforme en el semestre no fue parejo entre las distintas actividades que lo integran.

Por un lado, la extracción de petróleo crudo acumuló un alza de 17,4% en los primeros seis meses del año, la de minerales no metalíferos y rocas de aplicación escaló 36% y la de minerales metalíferos subió 1,3%.

En el sentido inverso, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural se desplomaron 15,3% en la comparación acumulada, mientras que la extracción de gas natural mostró una suba moderada, de 1,2%.

La producción minera argentina alcanzó en junio su nivel más alto desde que el Indec comenzó a medir el índice, en 2017.

El litio saltó y movió la aguja

El impulso más importante provino de la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, categoría que incluye al litio junto con el boro y otros insumos. Cabe subrayar que ese índice tuvo un incremento de 54% en el primer semestre, con una incidencia determinante del carbonato de litio, cuyo índice específico subió 57,1%.

La producción física de carbonato de litio también registró una expansión importante. El organismo informó que en junio se extrajeron 11.987,1 toneladas, con una suba del 59,1% interanual, mientras que el acumulado enero-junio de 2026 creció un 49,4% respecto al mismo período del año anterior.

Según el Indec, el crecimiento del litio está en relación con la mayor utilización de la capacidad instalada en los proyectos existentes y el avance de nuevas operaciones en producción.

Según el Indec, el crecimiento del litio está en relación con la mayor utilización de la capacidad instalada en los proyectos existentes y el avance de nuevas operaciones en producción. Depositphotos

Petróleo y minerales metalíferos

El petróleo crudo fue otro gran impulsor del semestre. Su índice acumuló una suba de 17,4% interanual, explicada casi en su totalidad por laextracción no convencional, que creció 35,2% en el primer semestre de la mano de Vaca Muerta, mientras que la producción convencional se derrumbó 8,8% en el mismo período. El gas natural tuvo una actividad más equilibrada: su extracción no convencional subió 8,3% acumulado, pero la convencional retrocedió 10,9%.

Dentro de los minerales no metalíferos se resalta la extracción de sal, que acumuló un crecimiento de 102,6% en el semestre, impulsada principalmente por la solución saturada de sal, con una suba acumulada de 106,3%.

En el segmento de minerales metalíferos, la extracción de plata y oro y sus concentrados acumuló una suba de 1,4% en el primer semestre.

El petróleo crudo fue otro gran impulsor del semestre.

Las exportaciones, en números históricos

El crecimiento de la producción minera tuvo su reflejo en el crecimiento de las exportaciones, que alcanzaron la cifra histórica de u$s4.742 millones en el primer semestre de este 2026. Lo cual significó un salto de 74,4% frente al mismo período de 2025, según datos de la Secretaría de Minería.

El litio también lideró ese boom exportador, con un incremento de 185% interanual en el valor vendido al exterior. Los minerales metalíferos avanzaron 58%, con subas de 51,2% en las exportaciones de oro y de 87,9% en las de plata.

Exportaciones récord: El sector alcanzó u$s4.742 millones, liderado por el litio con un salto del 185%. Imagen creada con IA

Entre los principales destinos de las exportaciones mineras se destacaron China, con un aumento de 205%, Corea del Sur, con 196%, Canadá, con 95%, y Estados Unidos, con 90 por ciento.