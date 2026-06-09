MSU Green Energy emitió un Bono Verde por u$s400 millones para financiar proyectos renovables y de almacenamiento

La compañía concretó su primera colocación internacional y obtuvo una demanda superior al monto ofrecido. Los fondos se destinarán a fortalecer su estructura financiera y acelerar nuevas inversiones en generación renovable y almacenamiento energético.

los recursos obtenidos serán destinados tanto a optimizar su perfil financiero como a financiar nuevas inversiones en generación renovable y soluciones de almacenamiento de energía.

MSU Green Energy concretó la colocación de su primer Bono Verde internacional por u$s400 millones, una operación que le permitirá fortalecer su estructura de capital de largo plazo y avanzar con nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético en Argentina.

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La emisión fue realizada en los mercados internacionales y registró una demanda superior al monto inicialmente ofrecido, en una señal de interés de los inversores por participar en proyectos vinculados al desarrollo de infraestructura energética y la transición hacia fuentes de menor impacto ambiental.

La operación se estructuró con un plazo de 10 años y una tasa del 9,75%.

Según informó la compañía, los recursos obtenidos serán destinados tanto a optimizar su perfil financiero como a financiar nuevas inversiones en generación renovable y soluciones de almacenamiento de energía.

Desde la empresa señalaron que la emisión forma parte de una estrategia orientada a consolidar el crecimiento de largo plazo y acompañar la expansión de su cartera de proyectos energéticos.

"Las empresas que perduran son las que se animan a invertir más allá de la coyuntura. Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina", afirmó Manuel Santos Uribelarrea, fundador de la compañía y del Grupo MSU.

La colocación se realizó bajo la modalidad de Bono Verde, una herramienta de financiamiento utilizada para proyectos con impacto ambiental positivo, principalmente vinculados a energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones.

La compañía destacó que la operación le permitirá continuar ampliando su participación dentro del sector energético argentino, en un contexto de creciente demanda de infraestructura de generación y almacenamiento.

Una señal del mercado internacional

Para MSU Green Energy, el resultado de la colocación también representa un respaldo de los mercados internacionales a la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura desarrollados en el país.

"La emisión no representa un punto de partida sino la consolidación de un recorrido que hoy permite a MSU Green Energy acceder a los mercados internacionales para financiar la próxima etapa de su desarrollo", sostuvo Guillermo Marseillan, presidente de la empresa.

La operación contó con la participación de BBVA, J.P. Morgan y Santander como colocadores internacionales y joint bookrunners.

En el mercado local actuaron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC.

Asimismo, Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja se desempeñaron como asesores legales de la compañía, mientras que Clifford Chance y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron a los colocadores.

Citibank N.A. actuó como fiduciario de la operación y TMF Trust Company (Argentina) S.A. como agente de garantía.

Expansión en generación renovable y almacenamiento

La emisión se produce en un momento de expansión para el Grupo MSU dentro del negocio energético.

Durante los últimos años, la empresa amplió su presencia en distintos segmentos de la cadena eléctrica, incorporando activos de generación térmica y renovable, participando en el negocio hidroeléctrico a través de El Chocón y desarrollando proyectos vinculados al almacenamiento de energía.

Según indicó la compañía, ese proceso de crecimiento le permitió alcanzar actualmente el tercer lugar entre las empresas privadas del país en capacidad instalada de generación eléctrica.

En el segmento de energías renovables, además, se ubica como la segunda compañía con mayor capacidad instalada.

Con los recursos obtenidos mediante esta colocación internacional, la firma buscará acelerar nuevas inversiones orientadas a ampliar su capacidad de generación y reforzar su presencia en uno de los segmentos que concentra buena parte de las inversiones previstas para el sistema energético argentino durante los próximos años.