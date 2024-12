Neuquén adhirió al RIGI y ofrece incentivos para inversiones en Vaca Muerta

De esta forma, la provincia genera incentivos locales para promover inversiones menores a las contempladas en el régimen nacional mediante el programa "Invierta en Neuquén".

RIGI votación legislatura neuquén

Qué dijeron los diputados que votaron a favor

Al actuar como miembro informante, Ernesto Novoa (DC-Comunidad) remarcó que la ley implica mantener, por el término de 30 años, el esquema impositivo y fiscal vigente al 2023 para las adhesiones al régimen, lo que otorga “seguridad jurídica” a los inversores tanto nacionales como extranjeros. En ese sentido, dijo que la norma implica “no cambiar las reglas del juego” en un país que durante años “corrió el arco” de lugar.

Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) destacó que el RIGI estipula exenciones impositivas para atraer inversiones nacionales y extranjeras; y puntualizó en los beneficios de la estabilidad fiscal para la promoción de la industria y la generación de empleo. “Es un gesto a los nuevos inversores de que no vamos a cambiar las ecuaciones económicas en términos de incrementos de impuestos”, afirmó.

Por el mismo bloque, Verónica Lichter mencionó que la economía nacional creció sólo el 0.5% durante los últimos doce años. Entre las principales causas mencionó el “aumento desmedido” del gasto público, del orden del 27%, según informó, los elevados índices de endeudamiento y el incremento de la carga tributaria.

image.png

Desde Cumplir, Brenda Buchiniz planteó que Neuquén se suma a las provincias de Mendoza y Río Negro que ya adhirieron al régimen nacional y con las que comparte Vaca Muerta. Resaltó que la ley que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversores representa un paso muy importante pero advirtió que queda pendiente avanzar con la seguridad jurídica mediante la sanción de una ley “antipiquete”.

Qué dijeron los diputados que votaron en contra

Lorena Parrilli, de UxP, hizo hincapié en que la medida no contempla a las pymes sino que favorece, en términos impositivos, a las grandes compañías en tanto se trata de inversiones mínimas de 200 millones de dólares. “No hay equidad” advirtió al al tiempo que aseguró que constituye “el estatuto para el colonialismo del siglo XXI” en tanto representa “una entrega de nuestra soberanía”.

image.png

El diputado provincial por el PJ Darío Martínez expresó que “es perjudicial para todos los argentinos, la economía nacional en su conjunto y en particular, para Neuquén y los neuquinos”.

El diputado justicialista y ex secretario de Energía de la Nación explicó que no se trata de una crítica a los régimen de inversión, sino a los alcances particulares que este RIGI específico tendrá sobre la economía nacional y la neuquina. Martínez dijo que el régimen otorga ultra beneficios a las empresas y consolida una economía basada en la primarización, en la exportación de materias primas con ninguna o escasa incorporación de valor agregado nacional, y simultáneamente atenta contra la Industria nacional y su desarrollo. “Un modelo de país en el cual la inmensa mayoría de los Argentinos no cabe, no encontrará trabajo, ni estará incluido”, agregó.

En sentido, señaló que el RIGI es perjudicial para Neuquén y especialmente para las pymes locales proveedoras de bienes y servicios a la industria de hidrocarburos, porque contiene normas que desprecian y anulan la obligación de priorizar la contratación de trabajadores y empresas neuquinas en los proyectos beneficiados.

“Con esta adhesión se deroga de hecho nuestras leyes de protección a empresas y trabajadores neuquinos o de Compre Neuquino, lo que debilita las posibilidades de trabajo de los neuquinos y las oportunidades de desarrollo de las compañías provinciales”, manifestó.

image.png

Además, Martínez expusó que el RIGI puede ser perjudicial para el precio del gas en boca de pozo, lo que afectará el cálculo de las regalías de Neuquén. “El Presupuesto Provincial 2025 prevé que el 55% de los recursos del tesoro provendrán directamente de la explotación hidrocarburífera, vía regalías e Ingresos Brutos que paguen las productoras, con frases indirectas y parábolas nos están anunciando que pretenden un bajísimo valor para el gas de Vaca Muerta, pretendiendo utilizarlo como variable de ajuste de sus cálculo y sus ganancias”, explicó.

“Dejan trascender que el valor del gas en boca de pozo debe ser menor de u$s1,75 el millón de BTU. La mitad del precio que hoy tiene en el mercado interno, establecido en el Plan Gas.Ar por el cual se pagan las regalías. Operaciones de este tipo a este precio impactarán de lleno en la recaudación del Tesoro Provincial y en la posibilidad de materializar un plan de desarrollo y creciente bienestar para los neuquinos”, sostuvo.

Asimismo, Martínez dijo que el RIGI también es perjudicial porque permite y garantiza por 30 años que los beneficiarios dispongan libremente de las divisas que obtengan por sus exportaciones, sin necesidad alguna de ingresarlas al país. “Es decir que las empresas literalmente se quedarán con todas esas divisas en el exterior sin escala alguna en el Banco Central ni efecto en las Reservas del País. El propio RIGI garantiza que no exista ninguna lluvia en Argentina de dólares provenientes de nuevas y fabulosas exportaciones como se anuncia”, agregó.

En ese sentido, el diputado justicialista detalló que en el caso del GNL, la transformación del gas para exportarlo a más de tres veces su valor en el mercado interno, sería un gran negocio para el país, “siempre y cuando parte importante de los dólares generados por esas importaciones ingresen a nuestro Banco Central, los servicios sean brindados por empresas argentinas y los bienes, maquinarias, y herramientas necesarias para su funcionamiento sean crecientemente fabricados con tecnología desarrollada en Argentina, creando puestos de trabajo de calidad”, añadió.

“Pero el RIGI garantiza que todo esto no ocurra, ya que remueve y garantiza todo obstáculo para la importación de bienes y servicios destinados a estos proyectos, y para disponer de las divisas en el exterior, con una cláusula casi irrisoria de utilizar solo 20% de proveedores nacionales, muy inferior a la participación actual de proveedores y fabricantes locales de bienes y servicios a la industria hidrocarburífera”, concluyó Martínez.

Desde las bancas de izquierda, Gabriela Suppicich (FIT-U) cuestionó que se le otorguen exenciones impositivas a grandes empresas y no a la clase trabajadora, y expuso críticas a los negocios financieros con empresas extranjeras. Su par de PTS-FIT-U, Andrés Blanco, consideró que se trata de una “profundización del saqueo” y cuestionó que se utilice el desarrollo como argumento para justificar la adhesión.

Neuquén: en qué consiste el RIGI local

Al enviar el proyecto, el gobernador argumentó que la Provincia “se encuentra ante el desafío de revitalizar sectores tradicionales como la agricultura y la ganadería, que han visto declinar su producción en los últimos años”. Mencionó a modo de ejemplo una baja del 23% en la superficie frutícola en la última década.

A su vez, consideró que Neuquén “tiene una oportunidad única de diversificar su matriz productiva”, impulsando el crecimiento a través de inversiones en sectores emergentes como son las energías renovables y el turismo. “Esta dualidad exige una estrategia integral que combine la recuperación de actividades establecidas con la promoción de nuevas fuentes de desarrollo”, afirmó.

La norma propuesta había sido anunciada por Figueroa tras la sanción de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que creó el RIGI para compañías que inviertan más de u$s200.000.000 en el país.

“El RIGI ofrece un marco propicio para potenciar el desarrollo industrial y productivo de Neuquén. Sin embargo, para aprovechar al máximo esta oportunidad, resulta necesario implementar una estrategia integral que combine la atracción de inversiones con el desarrollo de las capacidades locales, la promoción de la innovación y la adopción de prácticas sostenibles. De esta manera, podremos asegurar que los beneficios de un régimen integral se distribuyan de manera equitativa y se consoliden en el tiempo”, acotó.

Cuáles son los principales aspectos del RIGI de Neuquén

Promoción del Desarrollo Económico: La Ley busca fomentar inversiones en sectores clave como la industria, el turismo, la actividad agropecuaria, y las energías renovables, entre otros, con el objetivo de diversificar y fortalecer la economía provincial, como así también promover el desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria.

La Ley busca fomentar inversiones en sectores clave como la industria, el turismo, la actividad agropecuaria, y las energías renovables, entre otros, con el objetivo de diversificar y fortalecer la economía provincial, como así también promover el desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria. Creación de Empleo: Incentivar proyectos que generen empleo genuino, especialmente en regiones estratégicas, promoviendo la contratación de mano de obra local y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Incentivar proyectos que generen empleo genuino, especialmente en regiones estratégicas, promoviendo la contratación de mano de obra local y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Sostenibilidad Ambiental: Impulsar prácticas sustentables, contribuyendo a la preservación del medio ambiente mientras se promueve el crecimiento económico.

Impulsar prácticas sustentables, contribuyendo a la preservación del medio ambiente mientras se promueve el crecimiento económico. Regionalización y Equidad: Promover inversiones que prioricen un desarrollo equilibrado en todas las regiones de la Provincia, respondiendo de manera eficiente a las necesidades locales.

Promover inversiones que prioricen un desarrollo equilibrado en todas las regiones de la Provincia, respondiendo de manera eficiente a las necesidades locales. Innovación y Diversificación : Fomentar proyectos que integren tecnologías innovadoras, desarrollen ecosistemas de conocimiento y amplíen la matriz productiva.

: Fomentar proyectos que integren tecnologías innovadoras, desarrollen ecosistemas de conocimiento y amplíen la matriz productiva. Colaboración y Coordinación: Fomentar la cooperación entre los municipios, el gobierno provincial, y el sector privado, asegurando un marco normativo claro y eficiente para atraer inversiones

Desde la administración neuquina informaron que "todo ello se realizará tomando en cuenta el Plan Provincial de Regionalización, creado mediante Ley 3.480, consolidando una Provincia más inclusiva, equitativa y sostenible, donde las decisiones se tomen de manera conjunta y se respeten las particularidades de cada una de sus siete regiones".

El proyecto promueve la creación del Comité Provincial de Inversión Neuquina (CPIN), como Autoridad de Aplicación, constituido por funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, posicionándolo como un organismo clave para cumplir los objetivos de la Ley de manera equitativa y eficiente, promoviendo el desarrollo económico de Neuquén con legitimidad y respaldo social.

Con la asesoría del Consejo Provincial de Innovación, el Poder Ejecutivo deberá aprobar el “Plan de Desarrollo Industrial y Productivo de la Provincia del Neuquén” que establecerá las prioridades provinciales en términos sectoriales y regionales.