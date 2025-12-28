Ola de calor extremo: cómo ahorrar energía en el uso del aire acondicionado y enfríar más rápido para evitar una factura de luz cara + Seguir en









Ante temperaturas que rozan los 38°, especialistas explican cómo usar el aire acondicionado de forma más eficiente y reducir el consumo eléctrico.

Las altas temperaturas impulsan el uso intensivo del aire acondicionado en los hogares.

El cierre del 2025 encuentra a gran parte del país bajo temperaturas extremas y obliga a optimizar el uso del aire acondicionado para mantener los hogares frescos sin disparar el consumo eléctrico. Técnicos en climatización advierten que aplicar un método simple y ordenado permite enfriar más rápido los ambientes y ahorrar energía incluso en jornadas con máximas elevadas.

Los últimos días del año serán especialmente calurosos en distintas regiones de Argentina. En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, por ejemplo, se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados, lo que convierte al aire acondicionado en un aliado indispensable. Sin embargo, su uso incorrecto puede traducirse en facturas de luz elevadas y un menor rendimiento del equipo.

El método recomendado por especialistas para mejorar el rendimiento Con la llegada del calor intenso, muchos usuarios buscan alternativas para bajar la temperatura del hogar sin forzar el aire acondicionado. En ese contexto, técnicos coinciden en que existe una combinación eficaz y poco conocida: comenzar con el “modo seco” y luego pasar al “modo frío”.

Activar el “modo seco” al inicio El principal enemigo del confort térmico no es solo el calor, sino también la humedad. Cuando el ambiente está cargado de humedad, el aire acondicionado necesita trabajar más para lograr la misma sensación de frescura.

El uso del “modo seco” durante los primeros minutos permite reducir la humedad ambiente, hacer que el aire frío rinda mejor, generar una sensación térmica más agradable sin bajar tanto la temperatura y consumir menos energía que el modo frío tradicional. Los especialistas recomiendan encender el equipo en este modo durante los primeros 10 a 20 minutos, especialmente al llegar a casa o cuando el ambiente está pesado.

Una vez que el aire está más seco, enfriar el ambiente resulta mucho más sencillo. En esta etapa, los técnicos aconsejan ajustar la temperatura entre 24°C y 26°C. Utilizar valores extremos, como 18°C, provoca un aumento significativo del consumo eléctrico. De hecho, cada grado que se baja puede incrementar el gasto energético entre un 6% y un 10%. Aire acondicionado 24 grados Pequeños ajustes permiten enfriar más rápido y gastar menos energía. Ajustes clave para reducir el consumo Los especialistas recomiendan aplicar una serie de ajustes simples para mejorar el rendimiento del aire acondicionado y reducir el consumo eléctrico: Ventilador en modo automático: el modo automático del ventilador permite que el equipo funcione a demanda, evitando esfuerzos innecesarios. Esta configuración ayuda a reducir picos de consumo, mantener una temperatura más estable y disminuir el desgaste del compresor. Combinar el aire con un ventilador: el uso de un ventilador de techo o de pie junto al aire acondicionado mejora la distribución del aire frío. Esto permite subir uno o dos grados la temperatura configurada sin perder confort, lo que se traduce en un menor consumo total de energía. Aislar el ambiente correctamente: para que el equipo funcione de manera eficiente, es importante mantener puertas y ventanas cerradas y bloquear el ingreso del sol directo con cortinas o persianas. Sin embargo, los especialistas aclaran que no se deben tapar las rejillas de ventilación ni colocar objetos frente al split, ya que esto afecta el funcionamiento y la seguridad del sistema. aire acondicionado.jpg Especialistas recomiendan regular el aire entre 24°C y 26°C. Un truco extra para los días más extremos Entre los consejos menos utilizados aparece el “precool”. Si se sabe que el día será muy caluroso, se recomienda encender el aire acondicionado entre 15 y 20 minutos antes del pico de temperatura, que suele darse entre las 15 y las 16 horas. De este modo, el equipo enfría cuando el ambiente aún no está recalentado y trabaja con menor esfuerzo, lo que reduce el consumo eléctrico. Aplicar estos pasos permite atravesar la ola de calor con mayor confort y eficiencia, cuidando tanto el bolsillo como el rendimiento del aire acondicionado.