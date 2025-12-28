De qué murió Ricardo Chiqui Pereyra, histórico cantante de tango

El fallecimiento de Ricardo Chiqui Pereyra deja un vacío profundo en el ambiente artístico argentino, sobre todo en el mundo del tango. Su voz y su apasionada dedicación al género lo convirtieron en un nombre emblemático de la música ciudadana.

Ricardo Daniel Chiqui Pereyra , reconocido cantante argentino de tango, falleció en la madrugada del domingo a los 74 años , tras permanecer varios días internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de un accidente doméstico que terminó con graves lesiones.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde expresaron su dolor y agradecieron las muestras de cariño recibidas. “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de "el Chiqui". El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe”, escribió su hija en el mensaje público.

Pereyra se encontraba internado desde principios de diciembre tras sufrir una caída desde una escalera en su domicilio , episodio que le provocó lesiones de extrema gravedad y obligó a una cirugía de urgencia , además de un prolongado estado crítico que finalmente derivó en su deceso.

El accidente doméstico debido a una caída desde una escalera, fue el punto de inflexión en la salud del cantante. Tras el impacto, Pereyra fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde permaneció con pronóstico reservado; aunque en algunos partes clínicos se informó de momentos de estabilidad, la falta de respuestas neurológicas terminó complicando su evolución.

Durante días, su familia difundió actualizaciones médicas y solicitó acompañamiento y respeto por la situación delicada que atravesaban. Finalmente, el artista no logró recuperarse de las complicaciones derivadas del accidente.

ricardo-chiqui-pereyra-murio-a-los-74-PO6H7AHDFBEEVJU6AMPNLQVY7I

Una carrera que marcó el tango argentino

Nacido el 26 de junio de 1951 en General Roca, provincia de Río Negro, Pereyra se destacó desde joven por su voz profunda y su sensibilidad interpretativa en el tango. Su carrera tuvo un punto de inflexión en 1978, cuando fue convocado para participar en el histórico programa de televisión Grandes Valores del Tango, conducido por Silvio Soldán, un salto que lo lanzó a la escena nacional.

A lo largo de décadas, Chiqui Pereyra se consolidó como uno de los referentes del género, con una presencia constante en ciclos emblemáticos como Botica de Tango, además de presentaciones en vivo por todo el país y el exterior. Su voz, con registros de barítono y aproximaciones de bajo, lo distinguió y lo convirtió en un intérprete respetado tanto por el público como por colegas.

En reconocimiento a su trayectoria, recibió importantes distinciones, entre ellas el Premio Santos Vega al mejor intérprete masculino de tango en 2007, y su legado incluye giras internacionales, grabaciones y la huella imborrable de una voz que fue sinónimo de tango.

La muerte de Chiqui Pereyra: el adiós del público y su familia

La familia de Pereyra pidió privacidad en este duelo y solicitó respeto para quienes lo acompañaron hasta sus últimos días. En su mensaje, la hija también destacó la fragilidad de su esposa, pidiendo tiempo para procesar la pérdida y atender los trámites necesarios.

El fallecimiento de Ricardo Chiqui Pereyra deja un vacío profundo en el ambiente artístico argentino, sobre todo en el mundo del tango, donde su voz y su apasionada dedicación al género lo convirtieron en un nombre emblemático de la música ciudadana.