Ola de calor extremo en todo el país: alerta amarilla en el AMBA y otras ocho provincias para esta semana

El SMN advirtió que el fenómeno se intensifica este domingo y alcanza a gran parte del centro del país, con máximas elevadas y recomendaciones clave para cuidar la salud.

El SMN advirtió por temperaturas elevadas que se extenderán durante el fin de semana en gran parte del país. BBC

La ola de calor se expandió este domingo y afectó al centro del país, con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ocho provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, que advirtió sobre riesgos para la salud y pidió extremar cuidados, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Tras un sábado marcado por el calor intenso en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el fenómeno climático amplió su alcance en una jornada que coincide con los últimos días del año. El SMN señaló que las altas temperaturas no solo persistirán, sino que se extenderán a nuevas regiones, elevando el nivel de atención en gran parte del territorio nacional.

altas temperaturas.jpg El AMBA y otras ocho provincias permanecen bajo advertencia por riesgo para la salud. Provincias alcanzadas por la alerta por calor extremo Durante el sábado, la advertencia se concentró en el AMBA y en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para este domingo el mapa de calor se amplió e incluyó al sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. A estas zonas se sumaron el norte de La Pampa y Misiones, el este de Mendoza y el sur y oeste de San Luis.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la temperatura máxima prevista alcanzará los 32 grados, con una mínima cercana a los 23. Si bien se volverá a superar la barrera de los 30 grados, el organismo aclaró que no será el sector más comprometido por las condiciones extremas.

calor-oto (1).jpg En algunas regiones del centro del país, las máximas podrían alcanzar hasta los 37 grados. Según el SMN, los valores más elevados se esperan en La Pampa y Mendoza, donde el termómetro podría trepar hasta los 37 grados. En tanto, en San Luis la máxima rondaría los 35 grados, aunque allí se prevé la presencia de fuertes tormentas que aumentarían la humedad y la sensación térmica durante la tarde.

Recomendaciones ante el riesgo para la salud El SMN difundió una serie de medidas clave para reducir los riesgos del calor extremo y proteger la salud: Aumentar el consumo de agua durante todo el día y no esperar a sentir sed para hidratarse.

y no esperar a sentir sed para hidratarse. Evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas , cuando se registran las temperaturas más elevadas.

, cuando se registran las temperaturas más elevadas. Priorizar comidas livianas, con mayor consumo de frutas y verduras.

Reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor calor.

intensa durante las horas de mayor calor. Utilizar ropa holgada, liviana y de colores claros.

Permanecer en ambientes bien ventilados o con aire acondicionado.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas.

Usar sombrero y anteojos de sol para protegerse de los rayos solares.

para protegerse de los rayos solares. Prestar especial atención a bebés, niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

personas y quienes padecen enfermedades crónicas. Estar atentos a síntomas como dolor de cabeza, náuseas, debilidad muscular o confusión; si no ceden al refrescarse, consultar de inmediato a un médico. Lluvia Tormenta Clima Otras 15 provincias están bajo alerta amarilla por lluvias intensas y posible caída de granizo. Mariano Fuchila Alerta amarilla por tormentas en otras regiones En paralelo, otras 15 provincias permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas. El aviso alcanza a Corrientes, el sur de Misiones, el norte de Santa Fe, el sur de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, el norte de San Luis, el norte de Mendoza, el centro y este de San Juan, el este de La Rioja, Catamarca y el oeste de Salta. El SMN anticipó lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo, con acumulados que podrían superar los 40 milímetros en cortos períodos. Ante este escenario, recomendaron evitar actividades al aire libre, no circular por zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las alertas podrían modificarse a lo largo del día.