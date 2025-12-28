Ola de calor extremo: se espera otra día de alto consumo energético por las altas temperaturas

Los cortes se concentran en el sur de la Ciudad y el conurbano bonaerense, en una jornada con consumo récord y presión sobre la red de distribución eléctrica.

Consumo de energía. Los principal para evitar gastar mucha energía eléctrica es optimizar el uso del aire acondicionado. Programar la temperatura a 24 grados, una temperatura cómoda y eficiente, puede marcar una diferencia significativa en el consumo eléctrico.

Ante la tercera jornada de ola de calor extremo que alcanza al AMBA y ocho provincias , la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) estimó para este domingo 28 de diciembre un consumo energético total del SADI por encima de los 21.000 MW para las 15.30 . Si bien es una marca lejos del récord para un día domingo (25.739 MW), la proyección indica una alta demanda de electricidad superá lo previsto.

Por las altas temperaturas y el incremento sostenido del consumo eléctrico el sábado 29 de dicimebre se registraron interrupciones en el suministro de energía en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , que llegaron a afectar a más de 5 mil usuarios , de acuerdo con datos oficiales. La información actualizada al domingo a las 11 indica que solo 1.831 de Edesur y 664 de Edenor se encuentra sin servicio de luz.

Las complicaciones se concentran principalmente en zonas del sur de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires , donde durante la tarde del sábado se multiplican los cortes, tanto programados como interrupciones imprevistas, en el marco de una jornada atravesada por el calor extremo.

Según información del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) , entre los partidos del sur del conurbano con mayores incidencias figuraron Quilmes, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown . En la Ciudad de Buenos Aires, San Telmo aparece como el barrio con más usuarios sin servicio eléctrico.

En contraste, la zona norte porteña presentó un nivel de afectación menor, con cortes puntuales en Palermo . En el norte del AMBA, el servicio se mantiene mayormente estable, aunque se reportan interrupciones aisladas en Grand Bourg , en el partido de Malvinas Argentinas , y en San Justo , en La Matanza .

Alerta por calor extremo: 8 consejos para protegerse de las temperaturas extremas

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para el AMBA y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires. Durante el fin de semana, las marcas térmicas superan los 35 grados, un escenario que incrementa la demanda energética y tensiona el sistema de distribución.

Frente a este fenómeno, existe una serie de medidas recomendadas para minimizar riesgos.

Aumentar la ingesta de agua. Mantener una ingesta frecuente ayuda a mantener la hidratación adecuada y a evitar golpes de calor. Se recomienda consumir agua incluso si no se realiza actividad física intensa y no se debe esperar a tener sed .

Evitar la exposición solar directa. Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, entre las 10 y las 16 horas, ya que la radiación intensa puede generar deshidratación, quemaduras y agotamiento.

Prestar atención a los grupos de riesgo. Niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas requieren especial cuidado. Se aconseja prestar atención a signos de agotamiento o deshidratación.

Evitar bebidas y comidas que dificulten la hidratación. Limitar el consumo de alcohol, bebidas con cafeína o muy azucaradas y comidas abundantes que aumenten la sensación de calor y dificulten la digestión.

Incorporar frutas y verduras. Aumentar la ingesta de alimentos frescos y ricos en agua, como frutas y verduras, aportan hidratación y vitaminas esenciales durante las olas de calor.

Reducir la actividad física. Evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, hacerlo temprano por la mañana o al atardecer y en lugares ventilados.

Vestimenta adecuada. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol. Permanecer en espacios frescos. Siempre que sea posible, quedarse en lugares ventilados o con aire acondicionado. Si no se dispone de estas alternativas, se recomienda permanecer a la sombra y evitar corrientes de calor directo.

Cómo hacer para que el aire acondicionado nos rinda más

En medilo de días de intenso calor en buena parte del país y para muchos el aire acondicionado es una suerte de oasis al que abrazarse, o por lo menos ponerse cerquita. El tema es cómo aprovecharlo para nos rinda más y, a la vez, consuma lo menos posible, y así no golpeen tanto nuestro bolsillo. En el uso criterioso está la cuestión.

En las recomendaciones, publicadas por la Secretaría de Energía, se sugiere primeramente limpiar bien los filtros. Hacerlo una vez por mes o al menos al comienzo de cada temporada. Si los filtros están sucios, se obliga al equipo a funcionar por más tiempo que lo normal, lo que eleva el consumo de electricidad.

Seguidamente, que los ambientes estén bien aislados. No sólo cerrar puertas y ventanas, sino bloquear todas las hendijas y grietas por las que pueda haber infiltraciones de aire. Incluso se pueden colocar burletes.

Otro punto es limitar el ingreso de luz solar. Los rayos de sol contribuyen a caldear los ambientes y fuerzan al acondicionador a trabajar más. Por eso, mejor usar cortinas de colores claros, persianas, o parasoles.

Con ropa liviana la mayoría de las personas no necesitan estar a menos de 25° para sentirse cómodas durante el día, ni a menos de 27° mientras duermen. Sólo subir el aire de 24° a 25° permitirá gastar un 34% menos de energía. En cambio, bajar dos grados el termostato implicará consumir un 30% más. Atenti a ese dato.

Programar el aire en 18° cuando se llega al hogar no logrará que el ambiente se enfríe más rápido. Si se lo fija en 25° y el equipo detecta que la temperatura es muy superior a eso, igual funcionará a máxima potencia hasta alcanzar la meta, sin riesgo de terminar enfriando en exceso.

A la noche es mejor un ventilador. En los momentos en que la temperatura exterior cede por debajo de 29° o 30°, estos aparatos pueden resultar más que suficiente para sentirse bien. Consumen la décima parte de la energía que un aire y logran generar una sensación de descenso de temperatura de entre 3° y 5°.