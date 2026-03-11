Tras los aumentos, la Argentina subió en el ranking de países con las naftas más caras de la región + Seguir en









Con la nafta a u$s1,295 por litro, el país pasó al puesto 7° del ranking en América Latina. Antes era el 9°. Aún así está lejos de Uruguay, que lidera la lista.

A nivel global, la nafta argentina se sitúa por debajo del promedio mundial, que es ahora de u$s1,34, aunque permanece por encima del promedio de América Latina, estimado en u$s1,14. Depositphotos

En un contexto de extrema incertidumbre para el mercado energético mundial, el mapa de precios de los combustibles en América Latina muestra fuertes disparidades. Mientras el petróleo Brent opera bajo una fuerte volatilidad por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en la Argentina las distribuidoras aplicaron incrementos de alrededor del 5%, lo que hizo escalar al país en el ranking de los valores por litro, medido en dólares, de la región.

Según datos del portal especializado Global Petrol Prices, actualizados al 9 de marzo, el litro de nafta en la Argentina pasó a costar u$s1,295, lo que llevó al país al 7° lugar del ranking, cuando hasta antes del aumento era el 9°. Empata en el puesto con Cuba, que mantiene la misma relación en el precio de litro por dólar.

El ranking de países con las naftas más caras El ranking lo encabeza Uruguay con u$s1,911 por litro, seguido por México con u$s1,457, y Chile con u$s1,361. Costa Rica y Nicaragua completan el top five con u$s1,340 y u$s1,334; respectivamente.

En otros países de referencia como Perú, que le sigue a la Argentina en la lista, el litro de nafta se paga u$s1,280; en tanto que en Brasil se abarató a u$s1,198, y en Bolivia cuesta u$s1,007. Los tres donde se consigue a un menor valor de litro por dólar son Paraguay (u$s0,873), Ecuador (u$s0,729) y Venezuela (u$s0,035).

Tras el aumento, la Argentina subió 2 posiciones en el ranking.

El impacto de la guerra en Medio Oriente El panorama de precios local e internacional está condicionado por la escalada bélica en el Golfo. Si bien el valor del barril de crudo retrocedió recientemente hasta el entorno de los u$s90, la semana pasada llegó a cotizar cerca de los u$s120 tras los ataques cruzados entre las potencias occidentales y Teherán. barco atacado estrecho de Ormuz Nuevos ataques a buques comerciales elevan la tensión en el estrecho de Ormuz. Armada Real de Tailandia La principal amenaza para la estabilidad de los surtidores argentinos radica en el cierre del Estrecho de Ormuz, punto neurálgico por donde transita la quinta parte del petróleo mundial. Una interrupción prolongada en esta ruta pondría en riesgo el abastecimiento global y empujaría los precios de referencia al alza.