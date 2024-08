Petroquímica prevé invertir u$s300 millones en proyectos estratégicos de sustentabilidad

image.png

Las principales transformaciones incluyen la expansión de la Unidad de Santo André (SP), la construcción de una nueva fábrica en Camaçari (BA), la transformación tecnológica de la planta de Cubatão (SP), además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la transición energética.

"Es uno de los principales hitos que se destacan en el reporte y representa una cifra récord de inversión en un año. Incluye la implementación de un proceso de modernización tecnológica en la planta de Unipar de Bahía Blanca, con el fin de ser capaz de producir hasta 53.000 toneladas de HCl y de ese modo afianzarse como proveedor del sector del litio, clave para la transición energética", resaltó la empresa.

En este marco, la compañía reveló que aceleró iniciativas para la generación de energía y abastecer sus operaciones a partir de proyectos solares, eólicos y gasíferos, tanto en Brasil como en Argentina.

Según el Reporte, en 2023 la compañía intensificó proyectos tecnológicos innovadores y destinó inversiones para mitigar los impactos de las emisiones, con el objetivo de reducir en un 10% las emisiones de los alcances 1 y 2 para 2025 (año base 2020).

Según indicaron, la transición hacia energía eléctrica proveniente de fuentes eólica y solar también está en marcha, con la meta de alcanzar el 80% de la demanda de energía eléctrica a partir de proyectos de autoproducción renovable para 2025. Unipar ya ha alcanzado el 59% de esta capacidad con la operación de plantas eólicas y solares.

Guillermo Petracci, director de Unipar Argentina, aseguró que el rol de la firma es fundamental para el crecimiento de todas las industrias en el país y en la región. "Entendemos que ello favorece al desarrollo socioeconómico de las comunidades cercanas a nuestras operaciones, de las cuales los líderes y colaboradores de Unipar también formamos parte. Por ello, para cuidar a las personas pero también para promover un mundo sustentable para las próximas generaciones, desde Unipar buscamos una constante evolución en nuestra producción y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, afirmó tras la presentación del Reporte.

¿Cuáles son los proyectos de sustentabilidad?

En la fábrica brasileña de Santo André, la compañía incorporó tecnología de punta con el fin de reducir el 18% del uso de energía eléctrica por parte del electrolizador y el 60% en el consumo de agua de enfriamiento en comparación con los hornos convencionales. Desde Unipar explicaron además que por su diseño redujo la emisión anual de más de 2.000 toneladas de CO2.

En la unidad de Cubatão se inició una de las mayores transformaciones tecnológicas de la historia, para convertirse en una de las plantas de electrólisis más modernas de América del Sur.

En Argentina, se avanzó con el compromiso de reducir el uso del agua en un 15% en 2030, con más estudios para optimizar el consumo del recurso en la producción de PVC. Además, comenzó a evaluar la creación de una planta de tratamiento hídrico industrial en alianza con otras empresas que operan en el polo petroquímico de Bahía Blanca, para la captación compartida del agua y su reuso, minimizando -asimismo- la demanda de abastecimiento a la ciudad.

Como resultado de las innovaciones tecnológicas, que incluyen el uso de inteligencia artificial para lograr aún mayor eficiencia, Unipar recibió el reconocimiento de CDP (Disclosure Insight Action), la organización no gubernamental referente en la gestión del impacto ambiental, mejorando la clasificación de Unipar de C a B en Cambio Climático y manteniendo una calificación C en Gestión del Agua.

¿Cuál fue la contribución a las comunidades?

El Reporte de Sustentabilidad del 2023 ventiló que la petroquímica impactó a 2.800.000 de personas con sus proyectos sociales en Argentina y Brasil, para lo cual destinó u$s350.000 .

Entre las iniciativas más destacadas en términos socioambientales, se halla la inauguración del Vivero Unipar, en Bahía Blanca, construido dentro del predio fabril. Allí se producen especies forestales nativas y adaptadas a la región desde semilla para ser entregados gratuitamente a actores de la comunidad con planes de forestación y/o arbolado urbano.

El vivero se construyó en un espacio de 2.500 m2, donde se crían diversas especies arbóreas que serán donadas a organizaciones de la comunidad para cortinas forestales, plantación en veredas y embellecimiento de espacios verdes.

Además, permite la realización de acciones educativas y de concientización en la que estudiantes de carreras afines y alumnos de distintos establecimientos educativos son los principales protagonistas.

De hecho, de la mano del vivero, la compañía dona durante este semestre y hasta 2027, un total 20.000 árboles para la restauración y ampliación forestal urbana tras el temporal ocurrido en diciembre de 2023.

“Resiliencia es la palabra que define a Unipar en 2023. Tuvimos un año desafiante por el complejo escenario global en diferentes contextos como el económico, comercial y social, tanto en Argentina como en Brasil. Ante esto, quiero resaltar la destacada capacidad de superación de los profesionales de Unipar. Con nuestros equipos comprometidos, logramos un desempeño extraordinario frente a los desafíos”, destaca el CEO del Grupo Unipar, Rodrigo Cannaval, quien asumió el cargo en abril pasado.

Otros proyectos sober sostenibilidad tienen que ver con reducción de residuos y su consecuente ahorro de dinero, que es destinado a organizaciones sociales locales, y una adecuada gestión del talento, que permitió sostenerse como una de las 11 mejores empresas para trabajar en el país, de acuerdo al ranking Great Place to Work.

“Cuidamos a todos los colaboradores de nuestra compañía por convicción. Por ello los acompañamos en las distintas etapas e invertimos en programas que fomentan su desarrollo, capacitación, confianza y bienestar”, concluyó Petracci.