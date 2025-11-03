Proyecto Alaska LNG: Tokyo Gas y Glenfarne avanzan en acuerdo por suministro de GNL







Las compañías firmaron una carta de intención para la compra de 1 Mt/año de GNL del megaproyecto Alaska LNG, que busca exportar gas desde EEUU a Asia.

Con esta nueva alianza con Tokyo Gas, el Alaska LNG refuerza su papel como uno de los proyectos estratégicos para la seguridad energética de Asia.

El grupo estadounidense de infraestructura energética Glenfarne y la japonesa Tokyo Gas anunciaron la firma de una Carta de Intención (LOI) para la compra de 1 millón de toneladas anuales (Mt/año) de gas natural licuado (GNL) proveniente del proyecto Alaska LNG, uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos de Estados Unidos.

El Alaska LNG Project, del cual Glenfarne es propietaria mayoritaria con el 75% de participación (mientras que el Estado de Alaska conserva el 25% restante), prevé una capacidad total de licuefacción de 20 millones de toneladas por año.

Además, contempla la construcción de un gasoducto de 1.230 kilómetros que transportará gas natural desde la vertiente norte de Alaska hasta la región de Anchorage, con el objetivo de abastecer la demanda interna y viabilizar las exportaciones a Asia.

Proyecto Alaska LNG. Según informó Glenfarne, la compañía ya cerró acuerdos preliminares de compraventa (SPA) con varios de los principales compradores de GNL en la región: JERA (Japón), POSCO (Corea), CPC (Taiwán) y PTT (Tailandia).

En conjunto, estos compromisos representan 11 Mt/año de los 16 Mt/año que Glenfarne busca contratar para alcanzar el cierre financiero del proyecto.

“Glenfarne ha firmado acuerdos preliminares de compraventa con los principales compradores de GNL en Japón, Corea, Taiwán y Tailandia, que totalizan 11 Mt/año de capacidad”, señaló la empresa en su comunicado oficial del 24 de octubre de 2025. Proyecto Alaska LNG Estados Unidos busca consolidarse como un exportador clave de gas natural licuado GNL al mundo. Con esta nueva alianza con Tokyo Gas, el Alaska LNG refuerza su papel como uno de los proyectos estratégicos para la seguridad energética de Asia y para la consolidación de Estados Unidos como exportador clave de gas natural licuado.