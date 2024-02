Recorte de petróleo de Chubut: qué puede pasar con los combustibles y Vaca Muerta

Ante los ediles locales, Torres insistirá en que el Gobierno "no quiere cobrar y no habilita" una propuesta de canje de deuda presentada en su momento por Chubut para saldar un crédito de $13.000 millones otorgado por medio del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP), y que frente a esa mora, el Gobierno nacional decidió retener una cifra similar que le corresponde a la provincia patagónica en concepto de coparticipación. Para Torres esa maniobra es ilegal y ya lo denunció en la Justicia. La causa recayó en el juzgado N° 1 de Rawson.

Torres Chubut.jpg

¿Cómo se inició el conflicto entre Chubut y el Gobierno nacional?

El conflicto se inició con el recorte de fondos de la Nación para el transporte de colectivos, al eliminar el Fondo Compensador del Interior. Cuando esa medida entró en vigencia, el gobierno de Torres la impugnó en la Justicia y recibió un fallo a favor. El pleito continuó cuando luego la Nación absorbió un tercio de los $30.000 millones de la coparticipación federal que le corresponde a la provincia por deudas contraídas durante la anterior gestión.

En ese marco, el gobernador soltó la advertencia. "Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina, y ahí te quiero ver", desafió Torres desde la segunda cuenca hidrocarburífera del país.

Frente a ese duro mensaje el presidente Javier Milei salió al cruce en la red social X le advirtió que va a cometer un delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, y lo calificó de "degenerado fiscal".

¿Es viable la advertencia de recortar el suministro de petróleo?

A las pocas horas de lanzar el últimátum Chubut recibió el respaldo de otros cinco gobernadores patagónicos, que prometieron una conferencia de prensa conjunta que no sucedió, y por ahora, no sucederá: Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando "Rolo" Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro). Sin embargo, también recibió la réplica del Gobierno nacional, que aseguró que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal". Es más, la respuesta la dio el propio Javier Milei.

El Presidente explicó que la provincia "tomó una deuda contra garantía de coparticipación" y, en consecuencia, observó sobre la retención de fondos hecha por Nación: "Cuando depositan la coparticipación, posteriormente se afecta la parte de la deuda y les llega el remanente". En el caso que Torres tome la decisión que anunció el viernes último, Milei solo dijo que "se seguirán los pasos legales que determine la Justicia".

¿Es legal suspender el envío de petróleo?

Un abogado experto en temas de hidrocarburos y combustibles aseguró que la provincia no tiene facultades para interrumpir el envío de petróleo y gas. "Si bien son las titulares del recurso, coforme el artículo 124 de la Constitución nacional, las áreas están concesionadas a terceros, con lo cual estamos hablando de un producto original o "sin extracción". Salvo medidas de acción directa o de facto, la provincia no puede inmiscuirse en la disponibilidad de un derecho que está concesionado. El concesionario es el titular exclusivo y tiene contrato preexistentes", analizó el asesor legal de varias empresas del rubro.

Al analizar las posibles consecuencias, el abogado enumeró que primero podría afectar el contrato entre la provincia y el concesionario, y que en segundo lugar, se afectaría el contrato de concesionarias con sus clientes o compradores. En otras palabras, la provincia se "entromete" en contratos entre privados. "Y en el peor de los casos, si la provincia ejerciera presión sobre el concesionario, se pegaría un tiro en el pie, porque la provincia dejaría de cobrar regalías", agregó el especialista legal.

¿Qué pasa si se concreta la advertencia de recortar el envío de petróleo?

Múltiples fuentes consultadas por este medio aclararon que semejante advertencia es muy poco probable. Incluso, si se concreta, la afectación a las refinerías, a la producción de combustibles y a las exportaciones de crudo tendría un impacto reducido. "Jamás se cortó en la historia, y no creo que suceda", dijo a Energy Report una alta fuente del sector de los hidrocarburos desde Neuquén.

En baja. Así operó en agosto la producción de petróleo. Chubut y Santa Cruz, entre las provincias más afectadas. En baja. Así operó en agosto la producción de petróleo. Chubut y Santa Cruz, entre las provincias más afectadas.

"O sea, la amenaza a cortar es posible, pero no es que cortás el ducto, dejás de operarlo y por una cuestión de seguridad, se cierra", sinceró. En el caso de cerrar válvulas, se perjudicaría la actividad en los pozos petroleros o de gas, y eso implica un gran trabajo después para reactivarlos. Si esto ocurre, se pierde presión en el pozo. "Habitualmente cuando estás con exceso de gas -como ahora- lo que se suele hacer es 'choquear' los pozos, es decir, le cerrás el choking, lo ajustás un poco para que produzca menos, pero siempre mantiene la presión. Eso es fundamental que no se pierda, para evitar también el depleted del campo, que se caiga, que se rompa", completó.

Pero además, tampoco se prevé que los sindicatos petroleros con base en Chubut concreten la advertencia. Es más, según pudo constatar este medio, cuando Torres soltó el alarmante aviso estaba rodeado de dirigentes gremiales que abrieron los ojos y la boca de par en par, sin saber lo que el mandatario iba a decir. "Cortar implica una afectación a la propiedad privada, con lo cual es imposible que se haga", sostuvo una fuente con fuertes vínculos gremiales.

¿Qué puede pasar con los combustibles?

Otro experto en operaciones de crudo comentó que en caso de que la advertencia se transforme en realidad, el "cierre de válvulas" se debería producir en Termap, con la venia de los gremios locales y las empresas petroleras. Termap es la empresa con sede en Comodoro Rivadavia encargada de la recepción, almacenaje y despacho de crudo a los buques, de todas las productoras de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge.

Termal Boyas Petróleo Buques.jpg

"Bloquearlo, lo podés bloquear, pero ¿en cuánto incide que Chubut le bloquee el crudo al país?", se preguntó. "El crudo de Chubut es fundamentalmente de exportación, es un crudo pesado, de bajo azufre, que es utilizado principalmente en la refinería de Axion (en Campana) y para blend de otros crudos en las refinerías de Shell o de Trafigura. Pero la incidencia en el mercado nacional es menor, no veo que afecte la provisión de combustibles. Chubut solamente no puede generar un gran caos en el país, si se acopla Neuquén, ahí sí", remarcó. Y Neuquén no se va a sumar al recorte de envíos de petróleo.

¿Qué puede pasar con Vaca Muerta si Chubut corta el petróleo?

Quien también negó la posibibilidad de cortar el suministro fue el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. "Tomar una determinación como esa en este momento no me parece lo más acertado, la solución está en manos de la política, no en manos de los sindicatos, hay que agotar otras instancias", afirmó, y recalcó que si igualmente se avanza con recorte de los envíos de crudo desde Chubut no se afectará la actividad en Vaca Muerta. "No afectaría nada si Chubut tomara esa decisión", respondió ante una consulta radial.

Marcelo Rucci sindicato petroleros.jpg

En la misma línea que Rucci se expresó Rolo Figueroa, que si bien apoyó el reclamo de Chubut, aclaró que Neuquén no va a interrupir la producción de petróleo y gas. “Tenemos que ser muy coherentes a la hora de poder mostrarnos hacia el mundo para seguir atrayendo inversiones y seguir otorgando una seguridad jurídica”, consideró, y abogó por el diálogo para resolver el conflicto.

Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck se quejó de los modos del gobierno de Milei. "Sin coordinación de la Nación con provincias y municipios es imposible plantear cualquier discusión, sea finanzas públicas o del sector privado, eso es lo raro y lo distinto, y habrá que acostumbrarse. No hay que esperar nada de Nación", lamentó el gobernador en una entrevista con el Diario Río Negro.

¿Qué puede pasar con el precio de los combustibles?

Todas las fuentes consultadas por este medio fueron coincidentes: un posible recorte del petróleo de Chubut no tendrá impacto en los precios de los combustibles. Sin embargo, según pudo averiguar Energy Report, los combustibles deberían aumentar a partir del próximo viernes primero de marzo entre 10% y 15%, por la entrada en vigencia de la segunda actualización de impuestos.

La medida quedó establecida en enero pasado, cuando a través del decreto 107/2023, publicado en el Boletín Oficial, se descongeló la aplicación del Impuesto a las Transferencia de Combustibles (ITC) y al Dióxido de Carbono (IDC), que fue sucesivamente postergado por el gobierno de Alberto Fernández para evitar más inflación.

Pero con el afán de liberar los precios internos de los combustibles y equipararlos con los internacionales, el Gobierno de Milei fijó el mes pasado un cronograma para actualizar el gravamen, para lo que dispuso un esquema de traslado de los cargos pendientes desde el tercer trimestre de 2021 hasta el mismo período de 2023. El ICT y IDC son tributos de suma fija por litro, que se actualizan cada tres meses por inflación.

Naftas combustible estaciones de servicio Ignacio Petunchi

En febrero arrancó con lo atrasado del tercer y el cuarto trimestre del 2021 y todo el 2022 y para el primer día de marzo está previsto se aplique lo que corresponde al primero y segundo trimestre del 2023. En abril siguiente se agregará el tercero, y en mayo el cuarto del año pasado. Al mismo tiempo, el Gobierno tendrá que ir actualizando los importes de 2024 en junio y diciembre.

Si este plan se aplica al pie de la letra, según estimaciones privadas, los impuestos a los combustibles subirán hasta 630% en mayo, para pasar de casi $30 a más de $200 por litro en el quinto mes del año. Desde la Secretaría de Energía confiaron a este cronista que la idea es seguir actualizando los impuestos.

Pero las intenciones del Gobierno de actualizar los tributos chocaría con la intención de las petroleras de evitar más aumentos. Las compañías detectaron que por la suba de precios cayó fuertemente la comercialización de combustibles, principalmente los premium, y que al mismo tiempo YPF avanzó sobre la cuota del mercado total. Los últimos informes a los que accedió Energy Report indican que la petrolera estatal pasó del 57% al 61% del market share.

En ese marco, sus competidoras iniciaron una ronda de consultas informales con funcionarios para no trasladar a precios toda la actualización del impuesto del próximo viernes.