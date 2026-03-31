Se extiende el fin de semana largo: decretan feriado para el 1 de abril de 2026 + Seguir en









La medida sorprende a muchos y modifica el inicio del mes de abril con un largo descanso que muy pocos tenían en el radar.

El día que sumará un descanso extra este fin de semana largo. Freepik

El calendario 2026 trajo una novedad que va a cambiar los planes de algunos afortunados en el arranque de abril. Hay dos localidades que le suman un día adicional a la Semana Santa por un feriado especifico y genera un fin de semana extra largo de cinco días para quienes viven o viajan a ciertos puntos del país.

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Al combinarse justo con los feriados del 2 y el 3 de abril, este día que celebra una fecha muy importante provoca una seguidilla de días libres que va a impactar tanto en el turismo, como en la organización laboral y escolar de algunos afortunados.

Descanso Feriados Freepik A principios de abril, unos pocos afortunados gozarán de un fin de semana de cinco días. Freepik A qué se debe el feriado del 1 de abril de 2026 El miércoles 1 de abril de 2026 no figura como jornada no laborable en todo el país, pero, en algunas localidades específicas se confirmó un asueto que modifica el esquema de dos localidades. Este es el caso tanto de Monte Hermoso como de La Viruta en Punta Indio, donde se celebra el aniversario fundacional.

Este tipo de disposiciones surgen a partir de las decisiones municipales o provinciales que reconocen las fechas más importantes para cada distrito. En esos lugares, la actividad se detiene y se llevan a cabo celebraciones para la comunidad.

La particularidad de este año radica en que cae justo antes de las fechas que corresponden a la conmemoración de los caídos en Malvinas y a la celebración religiosa de Semana Santa. Esto provoca que el fin de semana alcance hasta cinco días en algunos destinos.

El impacto se siente especialmente en el sector turístico. De hecho, muchos viajeros aprovechan estas oportunidades para planificar escapadas cortas, especialmente hacia la costa bonaerense, por lo que los comercios, alojamientos y servicios suelen prepararse para una mayor demanda. También hay que tener en cuenta que este tipo de medidas no se aplica en todo el territorio argentino, ya que cada municipio define su propio cronograma. Viaje feriado descanso agua Una fecha sorpresa se combina con los feriados del 2 y el 3 de abril y le da unas mini vacaciones a algunos afortunados. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: 1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: 16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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