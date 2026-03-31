El calendario 2026 trajo una novedad que va a cambiar los planes de algunos afortunados en el arranque de abril. Hay dos localidades que le suman un día adicional a la Semana Santa por un feriado especifico y genera un fin de semana extra largo de cinco días para quienes viven o viajan a ciertos puntos del país.
Se extiende el fin de semana largo: decretan feriado para el 1 de abril de 2026
La medida sorprende a muchos y modifica el inicio del mes de abril con un largo descanso que muy pocos tenían en el radar.
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Además de Semana Santa: el feriado que te regalará un finde largo en abril 2026
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Fin de semana de 5 días: el inesperado feriado de abril 2026
Al combinarse justo con los feriados del 2 y el 3 de abril, este día que celebra una fecha muy importante provoca una seguidilla de días libres que va a impactar tanto en el turismo, como en la organización laboral y escolar de algunos afortunados.
A qué se debe el feriado del 1 de abril de 2026
El miércoles 1 de abril de 2026 no figura como jornada no laborable en todo el país, pero, en algunas localidades específicas se confirmó un asueto que modifica el esquema de dos localidades. Este es el caso tanto de Monte Hermoso como de La Viruta en Punta Indio, donde se celebra el aniversario fundacional.
Este tipo de disposiciones surgen a partir de las decisiones municipales o provinciales que reconocen las fechas más importantes para cada distrito. En esos lugares, la actividad se detiene y se llevan a cabo celebraciones para la comunidad.
La particularidad de este año radica en que cae justo antes de las fechas que corresponden a la conmemoración de los caídos en Malvinas y a la celebración religiosa de Semana Santa. Esto provoca que el fin de semana alcance hasta cinco días en algunos destinos.
El impacto se siente especialmente en el sector turístico. De hecho, muchos viajeros aprovechan estas oportunidades para planificar escapadas cortas, especialmente hacia la costa bonaerense, por lo que los comercios, alojamientos y servicios suelen prepararse para una mayor demanda.
También hay que tener en cuenta que este tipo de medidas no se aplica en todo el territorio argentino, ya que cada municipio define su propio cronograma.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de marzo: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 18 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 16 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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