Crean un registro para unificar los datos de beneficiarios de planes y prestaciones

La medida fue oficializada por el Ministerio de Capital Humano y busca centralizar la información de quienes reciben asistencia estatal. Apuntan a mejorar la trazabilidad y evitar superposiciones.

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

El Gobierno dispuso la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) , una base destinada a ordenar y unificar la información de personas que acceden a programas y prestaciones en todo el país . La iniciativa fue formalizada mediante la resolución 23/2026 del Ministerio de Capital Humano , publicada en el Boletín Oficial , y funcionará bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales .

El nuevo registro operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS) , que actúa como repositorio central de datos provenientes de distintas áreas del Estado.

Según lo dispuesto, el objetivo es contar con una única base administrativa que permita identificar con precisión a los beneficiarios, sus características y el tipo de asistencia que reciben . El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de la administración, actualización y resguardo de la información, además de realizar cruces de datos, elaborar estadísticas y evaluar políticas públicas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá tener un diagnóstico más preciso sobre el alcance de las políticas sociales y optimizar la gestión de los recursos públicos .

En términos operativos, el registro integrará información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintos organismos, con el objetivo de evitar duplicaciones, superposiciones y vacíos de datos , y garantizar la trazabilidad de la información.

Desde el Ejecutivo señalaron que la herramienta permitirá precisar el alcance de las políticas y optimizar recursos.

El sistema se nutrirá exclusivamente de datos aportados por organismos oficiales y funcionará bajo estrictos criterios de seguridad y confidencialidad. Además, se estableció que su implementación será financiada con partidas del propio Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sin asignaciones adicionales.

La creación del RIB se enmarca en una estrategia oficial orientada a reforzar la transparencia, mejorar la coordinación entre áreas del Estado y fortalecer el control sobre la asistencia social.

En este contexto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo recientemente que “no existen los planes sociales” como categoría uniforme, y diferenció entre prestaciones de la seguridad social y programas focalizados con objetivos y reglas específicas.

El Ministerio de Capital Humano lanzó la convocatoria 2026 de las Becas Manuel Belgrano con hasta 36.000 cupos

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano oficializó la apertura de la convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, con un cupo máximo de 36.000 becas destinadas a estudiantes de carreras consideradas clave para el desarrollo productivo.

Según la normativa, el monto mensual de la beca será de $81.685, y estará dirigida a jóvenes de bajos ingresos que cursen carreras universitarias o tecnicaturas estratégicas. El esquema busca incentivar el acceso, la permanencia y la finalización de estudios superiores, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo económico y tecnológico del país.