Regaló todos sus millones: el exfutbolista europeo que está al borde de la quiebra por donar gran parte de su fortuna

La figura del fútbol del Viejo Continente decidió tomar una noble decisión, aunque su enorme corazón lo arrastró a una situación que lo está dejando sin dinero.

La estrella que brilló en Alemania tomó una fuerte pero noble decisión con su fortuna.

Los millones que ganan la mayoría de los futbolistas suelen estar asociados a lujos, grandes inversiones y un perfil alto en el foco público. Sin embargo, hay casos que rompen por completo esa lógica y muestran decisiones poco habituales dentro de ese pequeño y exclusivo mundo.

Uno de ellos es el de un exjugador europeo que, en plena carrera, decidió cambiar su vida y destinar su dinero a otro objetivo . Esa elección lo llevó a una situación económica que hoy está lejos de lo que fue su etapa como profesional, en la cual no hay arrepentimientos pero sí una enorme preocupación por la noble causa que apoya.

Neven Suboti nació el 10 de diciembre de 1988 en Prnjavor, en la actual Bosnia y Herzegovina, y desarrolló una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los defensores más destacados de su generación . A lo largo de su trayectoria representó a la selección de Serbia y jugó en distintos equipos europeos.

Su etapa más importante se dio en el Borussia Dortmund , donde fue dirigido por Jürgen Klopp . Allí disputó más de 250 partidos y fue parte de un equipo que ganó dos Bundesligas consecutivas en 2011 y 2012, además de una Copa de Alemania.

También integró el plantel que alcanzó la final de la UEFA Champions League en 2013, en la que el Dortmund cayó ante el Bayern Múnich. Ese recorrido lo consolidó como una pieza importante dentro de uno de los equipos más competitivos de Europa en ese momento.

Antes de llegar a ese nivel, había iniciado su carrera profesional en el Mainz 05, club en el que también fue dirigido por Klopp. Ese vínculo fue clave para su salto al Dortmund y su consolidación en la élite del fútbol europeo.

Tras su salida del Borussia Dortmund en 2018, jugó en el Saint-Étienne de Francia, luego pasó por el Union Berlin en Alemania, continuó en el Denizlispor de Turquía y cerró su carrera en el Rheindorf Altach de Austria antes de retirarse en 2022.

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El cambio de su vida y su carrera

El punto de quiebre en la vida de Suboti llegó en 2010, cuando todavía estaba en la cima de su carrera. Hasta ese momento llevaba un estilo de vida típico de futbolista de élite, con autos de lujo y propiedades, sin cuestionar demasiado el uso de su dinero.

A partir de una experiencia personal, decidió replantear sus prioridades y buscar un propósito fuera del fútbol. Ese proceso lo llevó a involucrarse en proyectos vinculados al acceso al agua potable en África, una problemática que pasó a ocupar un lugar central en su vida.

En 2012 dio un paso concreto al crear su fundación, hoy conocida como Well:Fair, con el objetivo de construir pozos de agua y sistemas sanitarios en África Oriental, especialmente en Etiopía. A partir de ese momento comenzó a destinar parte de sus ingresos a financiar estos proyectos.

Con el paso del tiempo, esa decisión dejó de ser parcial y se volvió total. Tras su retiro, dejó de lado cualquier actividad vinculada al negocio del fútbol para dedicarse por completo a la fundación, participando de manera directa en la gestión y desarrollo de cada iniciativa.

El impacto de su trabajo fue significativo: más de 439.000 personas accedieron a agua potable gracias a los proyectos impulsados por su organización. Ese recorrido fue reconocido en 2019 con el Premio Rosa de Plata del Parlamento Europeo.

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Al borde la quiebra: el presente del serbio

El mismo camino que le dio reconocimiento fuera del fútbol también impactó en su situación económica. Suboti donó cerca de cuatro millones de euros a su fundación y dejó de percibir ingresos como futbolista tras su retiro.

Hoy trabaja de manera voluntaria en la organización y depende de aportes externos para sostener los proyectos. Según explicó en entrevistas recientes, sus recursos personales están cerca de agotarse.

“Mi fortuna pronto se agotará. Mi dinero es limitado. Por eso las colaboraciones con empresas son tan importantes”, señaló al referirse a la necesidad de financiamiento para continuar con las iniciativas, de las cuales no se arrepiente más allá de que lo hayan afectado económicamente.