Empiezan a llegar los dólares del RIGI: ya ingresaron u$s762 millones y se acelera la inversión en energía y minería

Con los primeros dólares ya ingresando al sistema y un pipeline robusto de proyectos en marcha, el RIGI empieza a consolidarse como una herramienta central para reactivar la inversión de largo plazo.

El universo de proyectos RIGI presentados asciende a unos u$s80.000 millones, con estimaciones que indican que el año podría cerrar con iniciativas por encima de los u$s100.000 millones.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) empezó a mostrar resultados concretos en uno de los frentes más sensibles de la macroeconomía: el ingreso de divisas. Según datos presentados por el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, ante inversores en Washington , los proyectos aprobados bajo este esquema ya generaron ingresos netos por u$s762 millones hasta marzo de 2026.

El flujo surge de un total bruto de u$s1.205 millones, del cual se descontaron u$s452 millones correspondientes a importaciones de equipos. Es decir, se trata de dólares efectivamente acreditados en la autoridad monetaria, en un contexto donde cada ingreso cuenta para sostener la estabilidad cambiaria.

El dato no es menor: confirma que el RIGI comenzó a operar como un canal real de financiamiento productivo y no solo como una herramienta de promoción. “Los ingresos de divisas provenientes de inversión extranjera directa vinculados a proyectos aprobados de largo plazo bajo el régimen RIGI ya están siendo desembolsados” , señala el informe oficial al que accedió Energy Report.

Un pipeline de inversiones en expansión

Más allá de los primeros desembolsos, el potencial del régimen se proyecta en cifras significativamente mayores. Actualmente, hay unos u$s6.000 millones comprometidos para ejecución en el corto plazo, mientras que ya se aprobaron 12 proyectos por un total de u$s28.000 millones. A eso se suman otras 21 iniciativas en evaluación dentro del Ministerio de Economía.

En paralelo, el universo de proyectos presentados asciende a unos u$s80.000 millones, con estimaciones que indican que el año podría cerrar con iniciativas por encima de los u$s100.000 millones. El RIGI se consolida así como uno de los principales vectores para canalizar inversiones de gran escala en sectores estratégicos como energía y minería.

Para Daniel González, el régimen ya comenzó a impactar en la dinámica del sector. “Ya tenemos dos proyectos que ingresaron, esperamos un tercero y sabemos de otros siete u ocho que van a entrar este año”, aseguró.

Efecto inmediato en las decisiones de inversión

Desde el Gobierno destacan que el RIGI no solo mejora la rentabilidad de los proyectos, sino que también acelera los tiempos de ejecución. “Permite desarrollar áreas que antes no eran viables porque los números eran muy justos, y además genera un incentivo fuerte a traer inversiones en el corto plazo”, explicó González durante su participación en el AmCham Summit.

El impacto, según anticipan en el equipo económico, será visible en el corto plazo. “Vamos a ver un aumento de inversiones en petróleo y gas fortísimo en los próximos 18 meses”, proyectó el funcionario.

RIGI: más dólares en camino

El flujo de divisas no se limita a los proyectos bajo RIGI. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, empresas del sector emitieron obligaciones negociables por u$s9.900 millones, de los cuales u$s6.800 millones ya fueron liquidados en el mercado local. Es más, tal como reveló Ámbito, durante el primer trimestre de 2026, al concentrar el 47% del total emitido en Obligaciones Negociables (ON). Entre enero y marzo, solo las energéticas captaron u$s1.848 millones sobre un volumen total de u$s3.930 millones colocados en el mercado primario, según un informe elaborado por RICSA Alyc, en línea con las estimaciones de este medio respecto al primer trimestre.

Sin embargo, aún quedan u$s3.200 millones sin ingresar, lo que configura una fuente adicional de dólares para los próximos meses.

En este contexto, el esquema oficial apunta a priorizar el ingreso de inversión extranjera directa y el uso de ahorro interno por sobre el endeudamiento público, en un intento por fortalecer la balanza de pagos sin incrementar los pasivos del Estado. Para el mercado, la clave estará en sostener este ritmo de ejecución y confirmar que el flujo de capitales se mantiene en el tiempo.