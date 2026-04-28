El petróleo vuelve a los u$s110 mientras los futuros en Wall Street adelantan un nuevo tropiezo

El petróleo alcanzó su nivel más alto en tres semanas, mientras que el mercado también sigue las decisiones que tomarán los bancos centrales esta semana y los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas.

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este martes, mientras que el petróleo volvió a acelerarse, reposicionandose arriba de los u$s110 , a la espera de la respuesta de EEUU a la propuesta de Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz .

EEUU estaba revisando la última propuesta de Teherán para resolver la guerra, aunque un funcionario estadounidense afirmó que el presidente norteamericano , Donald Trump , no estaba satisfecho con el plan, ya que no abordaba el programa nuclear iraní, de acuerdo a fuentes citadas por Reuters .

Ante esta situación, el petróleo alcanzó su nivel más alto en tres semanas, superando los u$s110 en el caso del barril Brent de Londres , actualmente ubicándose en u$s111,81 (+3,3%). Por su parte, el barril de WTI en EEUU se mueve en u$s100,9 (+4,5%).

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,58% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,15%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,22% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Cboe Global (+3,7%), Sherwin-William (+3,4%) y Universal Health (+3,0%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Extra Space Storag (-18,9%), Corning (-10,7%) y Oracle Corporation (-6,8%).

Para esta semana, los inversores estarán atentos a dos eventos clave. Por un lado, a la decisión de política monetaria de este miércoles por parte de la Reserva Federal. Por el otro, a la presentación de los balances trimestrales de Amazon, Google, Microsoft, Meta y Apple que se publicarán entre mañana y pasado.

Las acciones en el resto del mundo

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,42%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,52% y el CAC francés baja 0,33%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja apenas 0,02%. Esta semana, los inversores europeos estarán atentos a las decisiones del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, ambas pactadas para el jueves.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,95%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,19%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,39% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 1,05%.

Mientras tanto, el yen se mantuvo estable después de que una división de opiniones en el Banco de Japón, que decidió mantener la tasa en 0,75%. Sin embargo, el incremento en las posturas a favor de subir las tasas - tres contra seis - puso de manifiesto los temores sobre el impacto de la guerra en la inflación nipona. Fue el mayor número de votos en contra que vio la junta desde enero de 2016.

El banco central también revisó al alza sus previsiones de precios y recalcó la importancia de mantenerse alerta ante el riesgo de una inflación excesiva, lo que indica una alta probabilidad de una suba de tipos en los próximos meses.